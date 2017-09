Angelina Jolie: ”Senaste året har varit tufft”

För Nöjesbladet berättar stjärnan om skilsmässan, hälsan, barnen och singellivet

HOLLYWOOD. Den som tror att Angelina Jolie tar lätt på brytningen med Brad Pitt har inte träffat henne.

När sexbarnsmamman ska förklara hur hon mår och hur det känns att ge sig ut i rampljuset igen, väller tårar upp i hennes ögon.

– Jag är inte lika stark på insidan som jag har varit tidigare, säger hon.



Bara en gång sedan det uppmärksammade uppbrottet från Brad Pitt , 53, har Angelina Jolie , 42, mött media. Men det skedde tillsammans med Vanity Fair på hennes hemmaplan – i tryggheten i det nyinköpta huset i Los Angeles-stadsdelen Los Feliz.

Den här gången är det annorlunda.

För att påbörja lanseringen av ”First they killed my father” – Netflixfilmen hon regisserat om röda khmerernas folkmord i Kambodja - befinner hon sig i ett mötesrum fullt av journalister på Four Seasons hotel i Beverly Hills.

– Det är jobbigt. Jag har inte gjort det här på mycket länge, säger hon.

Med Hollywoodmått mätt är det imponerande att hon faktiskt fullföljt åtagandet. Många av hennes lika framgångsrika kollegor hade sannolikt kastat in handduken och låtit PR-personerna hitta på någon lämplig ursäkt.

Men Jolie försöker sig på en balansgång.

– Jag är okej. Men det senaste året har varit tufft, säger hon och tvingas till en paus när gråten håller på att ta över.

Sen, efter att ha vänt bort blicken för att samla sig, fortsätter hon.

– Just nu är jag lite blyg.

Jolie är smal. Armarna är som sugrör. Somliga tror att det har med hennes personliga kris att göra.

Men hon har alltid varit tunn. Däremot ser hon blekare ut än tidigare gånger vi träffats.

– Mycket har hänt i mitt liv – från personer som gått bort till hälsoproblem, säger hon och syftar på att hon opererat bort både brösten och äggstockarna.

Ingreppen genomförde hon efter att ha fått beskedet att också hon har bär på den gen som gjorde att hennes mamma avled i äggstockscancer.

– Förhoppningsvis förhindrar ingreppet att jag drabbas av cancer. Men om jag ändå drabbas har jag förhoppningsvis senarelagt det några år.

Ägnat tid åt familjen

Hon säger att hon ägnat tiden utanför rampljuset åt familjen.

– Det har varit en bra tid att liksom ta in mycket, att absorbera, utvecklas och växa.

– Nu när mina barn börjar bli stora inser jag att min lekfullhet – min glädje - har tagit paus.

– Att de blir tonåringar gör kanske mamma lite roligare.

Hon skrattar lätt.

– Det är möjligt att jag återvänder till mitt gamla jag. Det kan i så fall vara på tiden.

Med uppbrott följer ofta något slags livsbokslut. Det har det också gjort för Jolie.

– För tio år sedan hade jag aldrig trott att jag skulle vara där jag är i dag. Jag hade trott att mitt familjeliv, mitt äktenskap och min karriär skulle vara mycket annorlunda. Däremot hade jag satsat en slant på många barn och resorna.

Tuff skilsmässa

Uppbrottet från Pitt blev hårt. Det ryktades om otrohet. Själv medgav han att han hade druckit för mycket och rökt på för ofta.

En period pratade det gifta paret bara genom advokater.

I dag verkar tonläget ha sänkts.

– Innerst inne tycker jag det är mycket viktigt att inte hata. Det bara förstör, säger Jolie.

För många som lämnar ett långt förhållande kan den första smärtsamma tiden så småningom övergå i en slags positiv nyfikenhet. Men Jolie är inte där.

”Det är bara så jobbigt”

Det visar frågan om vad hon gillar med singellivet.

– Jag uppskattar det inte. Det är inget jag sökte.

Hon skakar på huvudet.

– Jag är ledsen, men, nej. Det finns inget bra med det.

– Det är bara så jobbigt.

Stöd hämtar hon hos barnen.

– Det har varit så rörande att se hur de har stöttat varandra. De äldre bröderna hjälper de yngre barnen och alla stöttar mig.

Tillsammans med Pitt har Jolie sönerna Knox , 9, Pax , 13, Maddox , 16, och döttrarna Zahara , 12, Vivienne , 9, och Shiloh , 11.

– De har verkligen vuxit den här perioden och funnit egna ben att stå på. Nu vet de att de kommer att ha varandra livet ut. För mig är det en stor frid att känna det. Jag vet att jag kommer att gå bort en dag men att de kommer att ta hand om varandra.

FAKTA Angelina Jolie om: ► Sina barn: – Jag har många tonåringar nu, vilket medför komplikationer. Jag bara hoppas att ingen ska bli lika besvärlig som jag var (skratt). ► Kärleken till Kambodja: – Jag blev mamma första gången genom Kambodja. Vi har ett hus där, på gräsen till Thailand. Där kan jag bara vara mamma och det är en underbar känsla. ► Den franska vingården Miraval, som hon har med Pitt: – Vi har nytt vin på väg ut. Jag kan bara hoppas att Miraval fortsätter att vara något som är fint för vår familj och som binder oss samman. Läs mer

