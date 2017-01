Kurt Cobains dotter ny modell för Marc Jacobs















Dottern till rocklegenderna Kurt Cobain och Courtney Love avslöjas som Marc Jacobs nya modell på Instagram — av designern själv.

– Det här är 100 procent utanför min trygghetszon, säger Frances Bean Cobain.

Frances Bean Cobain , dotter till rocklegenderna Courtney Love och Kurt Cobain avslöjas som Marc Jacobs nya modell på Instagram. Hon blir ansiktet utåt för vår- och sommarkampanjen.

Det var Marc Jacobs själv som publicerade den första bilden från kampanjen på sin Instagram. Där går det att se Frances Bean iklädd en klänning från den nya kampanjen.

Under bilden skrev han: ”Jag träffade Frances Bean första gången när hon var två år på en middag med hennes mamma (Courtney) och Anna Sui 1994 på Bar Six i New York. Jag har alltid velat arbeta med Frances. Hennes skönhet, unikhet och styrka är något som jag länge har beundrat och respekterat”.

Frances Bean Cobain publicerade samma bild på Instagram några timmar senare.

– Jag tror inte att jag kommer modella för någon annan på väldigt länge. Det här är 100 procent utanför min trygghetszon. Jag skulle inte ha gjort det med någon annan förutom Marc, säger Frances Bean Cobain till Vouge.

Modeindustrin har ofta haft en förkärlek för den grungestil som hennes föräldrar till stor del gjorde populär under 90-talet. Marc Jacobs gjorde stilen lyxig i sin kända Perry Ellis-kollektion våren 1993.

– Jag tycker att det är intressant var grungen hade sina rötter, och var stilen sedan har tagits, vilket är till modeindustrin, säger Frances Bean till Vouge.

Hon är inte den första i familjen som gör ett modelljobb för den kända designern. Även Frances Beans mamma, ”Hole”-sångerskan Courtney Love, gjorde ett jobb för Jacobs och syntes i höstkollektionen 2016.

Frances Bean är en visuell bildkonstnär och hon var producent för dokumentären ”Kurt Cobain: Montage of Heck” från 2015, vilket en dokumentär om pappans liv och död.