Filmsuccén "Mamma mia" får uppföljare











”Mamma mia”, succé­filmen från 2008 som var baserad på en ABBA-musikal, får en uppföljare.

Den kommer att heta ”Mamma mia: Here we go again” och ska skrivas och regisseras av Ol Parker , som ligger bakom ”Hotell Marigold” (2011).

Filmen beräknas få biopremiär den 20 juli 2018 i USA, skriver Variety .



