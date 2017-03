Chuck Berry är död

Blev 90 år gammal

Musiklegendaren Chuck Berry har avlidit.

Polisen bekräftar för BNO News att musikern är död.

Han blev 90 år gammal.

Chuck Berry är död. Han blev 90 år gammal.

Musiklegenden Chuck Berry har dött. Enligt polisen i St. Charles County ryckte de ut vid 12:40 till Buckner Road under lördagen.

Där hittade de musikern som inte var kontaktbar. Trots att ha inlett livräddande tekniker kunde de inte rädda honom. I ett uttalande på Facebook bekräftar de att utryckningen gällde musikern Chuck Berry.

”Han förklarades död 13.26. St. Charles polisdepartement bekräftar sorgset att Charles Edward Anderson Berry Sr har avlidit, mer känd som den legendariska musikern Chuck Berry”, skriver polisen.

De meddelar också att familjen har bett om att få vara ifred för att sörja förlusten.

Inspirerade The Beatles

Chuck Berry är en rockikon som varit förgrundsfigur inom den tidiga rock n’ roll-musiken. Grupper som The Beatles, Rolling Stones och AC/DC har inspirerats av hans musik.

1986 var han en av de första artisterna att väljas in i Rock and roll hall of fame. Han är också den musiker som fått representera rockmusiken på den CD-skiva som NASA har skickat ut i rymden.

År 2014 tilldelades han polarpriset tillsammans med Peter Sellars . På grund av att Chuck Berry var sjuk närvarade han dock inte under ceremonin.

Texten uppdateras.