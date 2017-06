Rapparen Prodigy död

Rapparen Prodigy är död, uppger TMZ .

Dödsorsaken är ännu okänd.

Rapparen har legat inne på sjukhus på grund av att han lider av en medfödd sjukdom som orsakar lågt blodvärde.

Prodigy är ena halvan i duon Mobb Depp tillsammans med sin parhäst Havoc . Gruppen har funnits sedan början av 90-talet.

Enligt Prodigys publicist lades rapparen in på sjukhus i Las Vegas efter ett framträdande. Anledningen ska vara att han fått komplikationer på grund av att han lider av sicklecellanemi, en medfödd sjukdom som orsakar lågt blodvärde.

Men enligt publicisten är det ännu oklart om det är Prodigys medfödda sjukdom som kostat honom livet. Dödsorsaken är ännu okänd.

Under helgen har Prodigy uppträtt i Las Vegas på en turné under namnet ”Art of rap”. På samma turné finns bland annat Ghostface Killah , Onyx , KRS-One och Ice-T . Senast Prodigy och Havoc uppträdde tillsammans var under lördagen, enligt TMZ.