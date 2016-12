Svenska giganterna bidrar till Musikhjälpen

Shellback och Max Martin startar bössa





Spansk gitarr eller growlsång.

Det är bara två av ingredienserna som den som vinner Max Martin och Shellbacks utlottning i Musikhjälpen kan få hjälp med.

– Vi tänkte så här, att vi erbjuder oss att vara studiomusiker på någons låt, säger Shellback i programmet.

De båda stjärnproducenterna Max Martin och Johan Schuster , mer känd under namnet Shellback, ger sig in och bidrar till Musikhjälpen.

Via en så kallad bössa lottar de nu ut sina tjänster. Den som skänker pengar till bössan, där minsta summan är 50 kronor är med i utlottningen.

Han beskriver sig själv och Max Martin som ’punkiga’.

– Vi kanske inte är de vassaste musikerna, säger han och fortsätter:

– Vi är väl inte exakt bra på något, men vi är hyfsade på allt.

Har gjort musik till Britney

Max Martin har gjort musik till stjärnor som Céline Dion , Katy Perry och svenska Robyn .

Shellback har producerat musik till artister som Taylor Swift , Britney Spears , Backstreet Boys , Tove Lo och Pink .

Han bekräftar också att det är han som spelar de flesta instrument på Justin Timberlakes sommarhit ”Can’t stop the feeling”.

Bland instument– och sångkunskaperna finns bland annat spansk gitarr och growlsång, berättar han i programmet. Han höjer dock ett varningens finger när det kommer till gitarrsolon.

– Om någon förväntar sig att vi ska kunna lägga ett magiskt hårdrocksgitarrsolo så ska de nog vända sig till en annan person, vilket är Yngve Malmsten , som vi försöker uppmana att auktionera ut ett gitarrsolo.