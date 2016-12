FAKTA

Den Grammynominerade popartisten Laura Branigan, mest känd för platinahiten ”Gloria” från 1982 har dött. Hon blev 52.

Branigan dog som följd av ett artärbråck i hjärnan medan hon sov i sitt hem i östra Quogue i torsdags, säger hennes bror Mark Branigan. Han berättar att hon klagat på huvudsmärtor inför en vän ungefär två veckor före sin död, men utan att söka läkarvård.

”Gloria”, den största hitlåten från hennes debutskiva ”Branigan” toppade listorna i 36 veckor och gav henne en Grammynominering för bästa kvinnliga sångare, den första av fyra nomineringar under hennes karriär.

Hon gjorde även gästframträdanden i tv-program som ”CHiPS” och i filmer som ”Mugsy’s Girls” och ”Backstage.”

Branigan släppte sju album efter debutskivan, däribland ”Solitaire,” ’’Self Control,” and ”How Am I Supposed to Live Without You”, som skrevs ihop med Michael Bolton. Hennes låtar fanns även med i soundtracket till ”Flashdance” och ”Ghostbusters”.

Branigan föddes 3 juli 1952 pch växte upp i Armonk i New Jersey. Hon studerade vid Academy of Dramatic Arts på Manhattan. Under set sena 70-talet turnérade hon i Europa som bakgrundssångare till kanadensiske singersongwritern Leonard Cohen. Hon skrev på kontrakt som soloartist för Atlantic Records 1982.

Efter succén på 80-talet dalade intresset för henne under tidigt 90-tal. 1994 sjöng hon ”I believe” med David Hasselhoff för soundtracket till ”Baywatch”. Hon släppte en greatest hits-LP med 13 spår året därpå.

Efter hennes make Lawrence Krutecks död 1996 slutade Branigan med scenframträdanden, men återvände 2001. 2002 spelade hon Janis Joplin i musikalen ”Love, Janis” vilket gav henne rosande recensioner.

Branigan jobbade under sin sista tid på nytt material.

Hon sörjs närmast av sin mor, två bröder och en syster. Begravningen hålls på måndag.