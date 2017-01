Familjen i Bachelor-huset: Fansen klättrar över staketet

Vill ta bilder på kända dejt-huset

Deltagarna i årets upplaga av amerikanska ” Bachelor”. Foto: Craig Sjodin / American Broadcasting Companies

Två gånger om året flyttar familjen som bor i Bachelor-huset ut för att tv-programmet ska kunna spelas in.

Problemet är bara att familjen plågas av nyfikna fans, långt efter att inspelningarna avslutats.

Den amerikanska versionen av tv-programmet ”Bachelor” spelas in i ett lyxhus i Kalifornien. I huset bor egentligen en familj på sex personer. Men två gånger om året flyttar familjen ur huset, medan programmet spelas in, skriver Today .

– Allt vi äger lämnar fastigheten och flyttas in till förvaring, säger Marshall Haraden, ägaren av huset, till Today.

Det är inte bara möbleringen som ändras. Flera av rummen målas dessutom om för att sedan förvandlas tillbaka, lagom till att familjen flyttar in igen.

Haraden berättar själv att försöker att hålla sig undan från sitt hus medan inspelningen löper.

– Jag vill inte veta något kring vad som pågår så att det inte ska finnas någon risk att jag råkar säga något jag inte ska veta om.

Hittade gul badanka

Problemet är dock att fans till tv-programmet gärna vill ta bilder på huset och därför gör intrång.

– Folk tror att när programmet går på tv så är det deltagare i huset. Ibland när vi kommer hem och ska äta middag vid 21 på kvällen är det folk utanför grinden som klättrar över staketet eller står ovanpå sina bilar för att ta bilder.

Ibland kan Haraden även hitta spår som produktionen glömt att röja bort efter säsongen. En gång hittade han en liten gul badanka som flöt i den stora poolen utanför huset. Ankan pryder nu hans skrivbord, skriver Today.