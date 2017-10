Brolle och flickvännen separerar

Foto: Jonas Eng / AFTONBLADET / 85756

Brolle Wallmark, 35, är singel igen.

Artisten och sambon Petra Güllich, 30, har brutit upp.

Kjell ”Brolle” Wallmark och sambon Petra Güllich träffades 2010. Nu är kärleken över.

Artisten säger till Expressen att han och Petra brutit upp, men vill inte dela med sig av ytterligare detaljer.

– Jag kan bekräfta att vi har separerat, men vill inte kommentera mer än så, säger han till tidningen.

Paret har en son tillsammans.

Träffades på dejt – med annan

För Nöjesbladet har Brolle berättat att Petra egentligen var på dejt med en annan kille när de träffades första gången.

– Petra ser inte mig som popstjärna, hon gillade inte ens min musik innan hon träffade mig. Hon är en sån tjej som tar ner en på jorden, sa han.

Brolle är just nu aktuell med showen ”Elvis, Cash, The Killer and me” på Göta Lejon i Stockholm.