Lill-Babs som Gugge gör vintern 2017 uthärdlig

FAKTA

1 Fifty shades darker . Men för sjutton. Ska världen behöva bli femtio nyanser mörkare nu också? Som om det inte var nog som det är. Nästa vecka har del 2 i trilogin om Christian Grey och Anastasia Steele biopremiär och låt oss nu glömma att första filmen ”Fifty shades of Grey” var två timmars seg kontraktsmangling. Det finns ju stora portioner ofrivillig humor i de bombastiska filmhistorierna. Passa på att vara en del av det bisarra i att ett gäng främlingar samlas för att se ett erotiskt drama ihop med varsin stor förpackning varma chips. Det är vad framtiden kommer att skratta åt.

2 Reggae . Men snälla någon. Vad är det för människa som försöker bota livsångest med reggae? Någon som gått på den gamla klyschan om att reggae är glad sommarmusik? Reggae är ju inkörsporten till dreads. Men lugn nu. Har du en fyrbent vän är risken nämligen stor att jycken gillar baktaktsmusik. En studie från universitetet i Glasgow har nämligen konstaterat att hundar föredrar soft rock och reggae framför annan musik. Nog för att smak givetvis är individuellt men det är bäst att se till att tassarna hålls borta från stereon.

3 ”Måste gitt” . Ingen - absolut ingen - bör missa denna film. För den som inte sett Can Demirtas i rollen som Jordbrogangstern Metin är det bums iväg till bion. Nog för att den nya Trainspotting-filmen hyllats i Storbritannien - The Independent drämde till med fem stjärnor - men det är ju ändå en fortsättning på det som var då. Passa i stället på att se det som är nu. Och skippa absolut ­inte ”Måste gitt” till förmån för ”Jackie” - filmen om USA:s mest berömda första dam - för där berättas inget nytt under solen. Tyvärr.