En ny graviditet innebär en risk för hennes liv.

Nu vill Kim Kardashian West opereras för möjligheten att skaffa ett tredje barn.

– Jag har haft så dåliga förlossningar att läkarna inte känner att det är säkert för mig att bli gravid igen på egen hand, säger hon i en tv-trailer.

Kim Kardashian West , 36, vill ha ett tredje barn med maken Kanye West , 39.

Men Kim, som tidigare blivit avrådd att skaffa ett till barn på grund av tidigare komplikationer, måste genomgå en operation för att ens ha möjligheten att bli gravid.

Som det är just nu riskerar Kim att blöda till döds vid en ny graviditet, på grund av ett hål i livmodern.

I en trailer till familjens realityprogram ”Keeping up with the Kardashians” säger hon att hon planerar att genomgå operationen för att minska risken, enligt Perez Hilton .

– Jag måste göra en operation där de reparera ett hål i min livmoder. De behöver fixa det och sedan ordna med ärrvävnaden. Det kommer fortfarande vara en högriskgraviditet, om jag ens blir gravid, säger hon.

”Är sista chansen”

Hennes två systrar, Kendall Jenner och Khloé Kardashian , blir direkt oroliga och ifrågasätter hennes beslut.

– Att skaffa fler barn kommer verkligen att bli en kamp. Jag har haft så dåliga förlossningar att läkarna inte känner att det är säkert för mig att bli gravid igen på egen hand, säger hon och forsätter:

– Den här operationen är verkligen sista chansen. Jag vill att mina barn ska ha syskon. Och jag vill veta att jag gjorde allt för att det skulle kunna hända.

Paret West har sedan tidigare barnen North , 3, och Saint , 1.

