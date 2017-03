Svenska Josephine fick sjunga med Ed Sheeran











Inte många får sjunga duett tillsammans med sin idol.

Men det fick Josephine Berglund, 17, från Bålsta.

– Det är ju en dröm, säger hon till Nöjesbladet.

Josephine Berglund , 17, är flitig användare av en karaokeapp i mobilen, där man kan sjunga covers på låtar tillsammans med andra.

Under söndagen fick hon chansen att sjunga Ed Sheerans låt ”Castle On the Hill” - tillsammans med artisten själv.

– Det är ju en dröm. Det skulle vara ascoolt om det händer i verkligheten någon gång. Man sitter här på sitt rum och hoppas att det slår in någon gång, berättar Josephine för Nöjesbladet.

Och det var faktiskt Ed Sheeran själv som bjöd in Josephine att sjunga tillsammans med honom.

– Ibland har appen samarbete med artister. Då spelar artisterna in när de sjunger en del och så blir man liksom inbjuden av artisten att sjunga. Jag vet inte hur många det skickades till, men jag gjorde det och jag tyckte det lät skitbra, säger hon.

Betyder mycket

Att det var just Ed Sheeran som skickade inbjudan är en jackpot. Josephine är nämligen ett av artistens största fan.

– Det var en sjukt rolig grej. Det känns som att man kommer närmare sin idol. Jag älskar Ed Sheeran! Jag har gjort det sen han släppte sitt första album.

Josephine går på Rytmus musikgymnasium i Stockholm. Duetten med Ed Sheeran har gett henne blodad tand inför fortsatta sångframträdanden.

– Det betyder rätt mycket, när man får sjunga med sina stora idoler så känner man att man vill utvecklas och komma ännu längre.

När duetten klingade ut passade hon på att skicka ett meddelande till idolen via appen.

– Vi får hoppas att han också ser inspelningen och svarar. Jag skrev bara att jag hoppas att han tittar på den och tycker om den.

Vad skulle du vilja säga till honom om du fick chansen?

– Att han gör ett så jävla bra jobb.

