Grammisgalan 2017 – alla vinnare

Årets artist, årets album, årets låt och årets kompositör är bara några av priserna som delades ut under kvällen.

Här hittar du alla vinnare från Grammisgalan 2017.

Zara Larsson och Kent tog hem priser på årets Grammisgala. Foto: Marcus Ericsson

Årets album

Kent – Då som nu för alltid

Årets artist

Zara Larsson

Årets barnalbum

Emma Nordenstam – Emma Nordenstams bästa barnlåtar

Årets dansband

Sannex - Din sida sängen

Årets elektro/dans

Kornél Kovács - The Bells

Årets folkmusik/singer-songwriter

Freddie Wadling - Efter regnet

Årets hederspris

Magnus Uggla

Årets hiphop/soul

Cherrie - Sherihan

Årets hårdrock/metall

Ghost - Popestar

Årets jazz

Tonbruket - Forevergreens

Årets klassiska

Västerås Sinfonietta/HSO/Fredrik Burstedt - Mats Larsson Gothe : Symphony No. 2

Årets kompositör

Frida Hyvönen - Kvinnor och barn

Årets låt

Frans – If I Were Sorry

Årets musikvideo

Johan Renck - David Bowie – Lazarus

Årets nykomling

Sammy & Johnny Bennett - Hundra80

Årets pop

Laleh - Kristaller

Årets producent

Laleh Pourkarim

Årets rock

Kent - Då som nu för alltid

Årets textförfattare

Frida Hyvönen - Kvinnor och barn

Årets specialpris

Marie Ledin