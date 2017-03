Svenske Mats hoppas delta i verklighetens ”Hunger games”

Till sommaren ska verklighetens ”Hunger games” börja filmas i Ryssland.

En svensk tvåbarnspappa har sökt till tävlingen som startar i juli.

– Jag är inte dumdristig utan det handlar om förberedelser, säger Mats Goldberg till Nöjesbladet.











”Hunger games”-filmerna med Jennifer Lawrence i huvudrollen har gjort succé, och snart är verklighetens ”hungerspel” här. Den första juli placeras trettio deltagare, lika många män som kvinnor, på ett nio kvadratkilometer stort område i Sibirien. Där ska de göra allt de kan för att hålla sig vid liv i nio månader. Personen som är sist kvar när tävlingen avslutas i april nästa år vinner 15 miljoner kronor. Den kontroversiella tävlingen kommer sändas världen över via internet, och kallas Game2:Winter.

Hjärnan bakom programmet, Yevgeny Pyatkovsky , 35, sa i en intervju med The Sibirian Times att produktionen inte tänker ingripa om det förekommer våld, våldtäkt eller mord, och att de heller inte är rädda för negativa reaktioner om det händer. I tävlingen är allt tillåtet.

”Svensk tvåbarnspappa vill delta”

Vilka som får delta röstas på förhand fram via tävlingens hemsida . Tvåbarnspappan Mats Goldberg , 36, är den enda svensken som har sökt till programmet. Han ser ut att ha goda chanser att bli en av deltagarna då han i skrivande stund ligger på sextonde plats röstmässigt.

– För mig är det här en jättegrej. Skulle man vinna pengar så skulle det förändra en del i livet, men det är inte mitt huvudmål. Jag ser det här som en satsning för min fortsatta karriär, säger Mats till Nöjesbladet.

Mats kommer ursprungligen från Stockholm, men utbildar sig just nu till fjäll-och äventyrsledare i Älvdalen. Parallellt driver han evenemang där han skräddarsyr äventyr i överlevnad.

– Bland vänner och bekanta säger en del att jag helt dum i huvudet, och andra säger ”wow, det är inte konstigt att det är du som har sökt”. Jag provar gärna saker som ingen annan har testat och tar mig gärna an utmaningar som jag själv känner kan utveckla mig mentalt och fysiskt, säger Mats.

”Kniv blir enda vapnet”

Han har tidigare erfarenhet av vildmark och friluftsliv. Som ett hobbyprojekt simmade han under förra sommaren 50 mil längs hela Dalälven.

Något filmteam kommer inte finnas på plats i vildmarken. Istället utrustas skogen med 2 000 kameror, och varje deltagare får bära en uppladdningsbar kamera på sig. Knivar blir det enda tillåtna vapnet. Inför tävlingsstart måste alla deltagarna skriva under ett kontrakt som innebär att de inte kan hålla produktionen ansvarig om de begår brott eller skadar sig under inspelningen, rapporterar The Sibirian Times.

– Det är inte våld som är den stora faran, utan framförallt så tror jag att naturen, djuren och miljön kommer bryta ner folk. Och hungern, säger Mats.

Det han tycker känns allra jobbigast inför en eventuell medverkan är att vara ifrån sina barn under de nio månader som tävlingen pågår.

Klimatet i Sibirien kan växla mellan 35 plusgrader under sommaren, ner till minus 50 grader på vintern. I landskapet kommer det förutom andra tävlanden finnas en helt del farliga rovdjur. Brunbjörnar och varg är inte ovanligt, men det är inget som direkt oroar Mats.

– Där handlar det väldigt mycket om förberedelser. Björn går i idé och är inte ute vintertid. Det största hotet är nog varg. Rovdjur i all ära, men jag har inte den oron. Jag är inte dumdristig utan det handlar om förberedelser, säger han.

Hur långt skulle du själv kunna tänka dig att gå för att vinna?

– För mig handlar det om att ha en hög moral och kunna stå för de handlingar jag utför. Samtidigt vet jag att hunger och pengar kan göra saker med folk. Jag hoppas att det inte ska behöva gå till det, men att stjäla mat för egen överlevnad kan jag sträcka mig till, säger Mats.

Alla medel är tillåtna för att vinna tävlingen, men den står självfallet inte över rysk lag. Begås ett brott som kan leda till fängelsestraff kommer polisen ingripa. Det ska finnas möjlighet att avbryta tävlingen för den som vill. Är flera deltagare kvar när tävlingen avslutas splittas vinstpotten mellan dem, rapporterar The Sibirian Times.

För den som vill se Mats delta i Game2:Winter finns möjligheten att rösta på honom på tävlingens hemsidan.