Nästa avsnitt av Game of thrones läckt - av HBO själva













1 av 5 | Foto: TT / NTB Scanpix

Varning för spoilers.

Den omåttligt populära TV-serien ”Game of thrones” har under samtliga säsonger plågats av läckor och hackers.

Men få säsonger har varit så drabbade som den pågående sjunde.

Nu har avsnitt 6, ”Death is the enemy”, läckt, denna gång av HBO själva.

Varning för spoilers.

Den populära fantasyserien ”Game of thrones ” är i skrivande stund inne på sin sjunde säsong. Och denna säsong, precis som alla tidigare har plågats av läckor och hackerattacker. Senast för två veckor sedan lade en hackergrupp upp det tredje avsnittet ”The spoils pf war” på hemsidan Reddit flera dagar innan det planerades att sändas hos HBO . Mediajätten fick bort avsnittet på bara några timmar, men då hade det redan spridits över nätet likt en löpeld. Denna vecka är inget undantag, men det kommande sjätte avsnittet, ”Death is the enemy”, har denna gång inte läckts av hackers, utan av HBO Spanien.

Inte första gången

Avsnittet låg uppe på den spanska streamingtjänsten i en timme innan HBO upptäckte sitt misstag och snabbt tog bort det, men likt för två veckor sedan var det vid det laget redan för sent. Det är heller inte första gången som HBO har lyckats lägga krokben för sig själva vad gäller ”Game of thrones”. Senast i fjol råkade HBO Nordic lägga upp ett avsnitt flera timmar innan den planerade sändningen. Denna gång är det dock ett mer betydelsefullt avsnitt som släppts. Det senaste slutade nämligen med att Jon Snow begav sig ut förbi muren för att tillfångata en Whitewalker. Han hoppas med detta bevis av deras existens övertyga både Daenerys Targaryen och Cersei Lannister att rikta sina arméer mot det Westeros verkliga hot istället för varandra.

Det är tur att ”Game of thrones”-fansen där ute är lojala till sin serie, för trots de mångtaliga läckorna har seriens tittarsiffror inte gått ner.

Svenska folket avslöjar: Hen vill vi se på tronen 28:24

LÄS OCKSÅ Det här visste du (nog) inte om ”Game of thrones”-skådisarna

LÄS OCKSÅ Tronspelet: ”Game of thrones” största hemlighet avslöjas