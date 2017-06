Coldplay-sångaren hyllas för sitt framträdande

Coldplays Chris Martin var en av alla världsartister som ställde upp och spelade i Manchester för att hedra offren i terrorattacken.

Och han gjorde ett av de starkaste avtrycken under kvällen när han tolkade Oasis klassiska ”Don’t look back in anger” tillsammans med Ariana Grande.

”Älskar Chris Martin. Älskar Manchester”, twittrar ett fan.

Det var i samband med en tyst minut för offren i terrordådet i Manchester för snart två veckor sedan, som folk på St Ann’s square plötsligt började sjunga Oasis låt ”Don’t lock back in anger”. Låten har sedan dess blivit en symbol för den styrka som invånarna i Manchester visat under de senaste veckorna, skriver the Guardian.

När Chris Martin deltog i söndagens hyllningskonsert i Manchester tog han tillfället i akt att framföra klassikern tillsammans med Ariana Grande och publiken.

– Vi vill alla säga tack, Ariana, för att du är så stark och underbar. Du har sjungit så mycket för oss, och nu tror jag att vi i Storbritannien vill sjunga för dig, säger Chris Martin till en rörd Ariana Grande.

Coldplay-sångaren och de över 50 000 i publiken sjunger sedan med all kraft för artisten.

”Bland det finaste jag hört”

Framträdandet hyllas nu i sociala medier

”Chris Martin och Arianas ’Don’t look back in anger” är bland det finaste och häftigaste jag hört”, skriver en person på Twitter.

En annan person twittrar:

”Älskar Coldplay. Älskar Chris Martin. Älskar Manchester”.

Förutom Coldplay uppträdde även bland andra Justin Bieber , Miley Cyrus och Katy Perry under söndagens konsert.

LÄS OCKSÅ Stjärnorna hyllar Ariana Grande efter konserten