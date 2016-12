Realitystjärnan död i överdos

”16 and pregnant”-profilen hittades livlös i badrummet

Valerie Fairman, 23, har dött.

Familjen säger till TMZ att det med största sannolikhet rör sig om en överdos.

”16 and pregnant”-profilen hittades livlös i en väns badrum.

Realitystjärnan Valerie Fairman dog i går, rapporterar TMZ .

Hon hade låst in sig i sin väns badrum i Pennsylvania och när hon inte svarade trots att vännen flera gånger ropade på henne bröt sig vännen till slut in i badrummet. Där hittades ”16 and pregnant”-profilen livlös.

Rättsläkaren kommer att genomföra en obduktion för att fastslå dödsorsaken, men Valerie Fairmans familj säger till TMZ att det med största sannolikhet rör sig om en överdos.

TMZ rapporterar att Valerie Fairmans 7-åriga dotter för tillfället bor hos sin mormor.

Valerie Fairman har kämpat med sina drogproblem under flera år och de visades också när hon 2010 medverkade i MTV -serien ”16 and pregnant”, om tonårstjejer som blir gravida.

Sedan dess har hon flera gånger gripits av polis, för såväl prostitution som våldsamt motstånd.

Valerie Fairman blev 23 år gammal.