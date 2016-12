Lasse Kronér: Tv-spelen räddade mitt liv











Lasse Kronér trodde inte att han kunde bli utbränd.

När han gick in i väggen för flera år sedan blev tv-spelens hans räddning, berättar han nu.

– De räddade nog livet på mig, tv-spelen, säger han i podden ”Nemo möter en vän”.

Lasse Kronér trodde att det var omöjligt att gå in i väggen. Men för några år sedan vändes hans tillvaro upp och ner. Han blev utbränd. I podden ”Nemo möter en vän” berättar han hur han gick in i väggen, hårt.

– Jag har alltid trott att det där att gå in i väggen, det finns inte. Det är bara någon som kommit på detta för att få ligga i soffan, säger han i avsnittet och fortsätter:

– Det var den värsta perioden i mitt liv. Man kom inte upp ur sängen. Det var helt svart, säger han i avsnittet.

”Låter kanske idiotiskt”

Utbrändheten var både fysisk och psykisk, intygar han. Botemedlet blev att låta hjärnan ägna sig åt något annat.

– Jag var helt borta. Jag orkade inte göra någonting. Jag orkade spela tv-spel. Och de räddade nog livet på mig, tv-spelen. För att hjärnan kunde koncentrera sig på något annat. Tv-spel låter ju kanske idiotiskt när man är 54.

”Nere i komaläge”

År 2010 berättade Kronér i en intervju med Nöjesbladet om sin utbrändhet. 2007 orkade han knappt genomföra inspelningarna av det folkkära tv-programmet ”Doobidoo” som han programleder.

– Jag har varit nere i komaläge, sa han då.

Han tvingades sjukskrivas och kunde inte turnera. Åren som följde var han tvungen att ägna åt mycket vila. Att våga säga nej till uppdrag och att stänga av telefonen var också en viktig del av processen för att må bättre, berättade han.

I intervjun sa han också att han börjat må bättre och att inspelningarna av ”Doobidoo” 2010 gick över förväntan.

Kronér programleder fortfarande ”Doobidoo”. Sista programmet i årets säsong sändes den 18 november. Under säsongen har Kronér vid flera tillfällen kritiserat SVT eftersom han anser att kanalen inte marknadsfört tv-programmet tillräckligt.

Nöjesbladet har sökt Lasse Kronér.

Avsnittet i ”Nemo möter en vän” med Lasse Kronér släpps den 26 december.