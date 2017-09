Favoritens karriär: Stendöd från start

Är det bara jag som ser sanningen om svenska folkets ”Idol”–favorit?

Jag fattar inte vad som händer.

Christoffer Kläfford är storfavorit i ”Idol”.

Är det bara jag som ser att han är precis samma typ av artist som Martin Almgren, vinnare av ”Idol” 2015?

Nån som minns honom? Nej, jag trodde inte det.

”Idol” har en solklar favorit. Problemet är bara att han tävlade redan 2015.

Jag får visst fräscha upp era minnen.

Martin Almgren: Storfavorit i ”Idol” 2015. Från Lindesberg. Lång och storväxt. Skäggig. Fantastisk röst men inte så tydlig utstrålning. Vill aldrig flytta från hemorten.

Chris Kläfford: Storfavorit i ”Idol” 2017. Från Lindesberg. Lång och storväxt. Skäggig. Fantastisk röst men inte så tydlig utstrålning. Sa nyligen att han allra helst vill bo i en stuga i skogen.

Hallå, vakna! Det är ju i princip samma person!

Två år efter ”Idol” är Martin Almgrens karriär tyvärr helt stendöd.

Jag är rädd att Christoffer Kläfford som vinnare riskerar att gå mot exakt samma öde. För vem ska streama hans musik? Vem ska gå på hans konserter?

Missförstå mig inte. Jag hör också att Chris Kläfford har en sjuhelsikes jäkla sångröst. Men ”Talang” är ett annat program. Det här heter ”Idol”. Här letar man efter Sveriges nästa popstjärna. Den som ska få fans att gråta av lycka, sälja ut arenor och ge ut låtar som streamas, allra helst hundratals miljoner gånger.

Är det Christoffer Kläfford? Nej, säger jag.

Han har fortfarande en möjlighet till karriär. Det finns andra vägar fram. Kolla på Ebbot i Soundtrack of our lives , Håkan Hellström eller band som Backyard babies , In flames , The Ark , eller varför inte Hov1 och Tjuvjakt .

De har inte siktat på karriärer som popidoler utan byggt upp enorma fanskaror på andra sätt. Bortanför tv-tävlingarnas formaterade ytlighet. Där kan Chris Kläfford också bli en stjärna.

Men i ”Idol” är risken stor att han dansar en vinter. Plockar hem en ”Idol”-seger. Och sen? ...Ja, kolla på Martin Almgren.

Men överbevisa mig gärna.

Tills dess kommer jag fortsätta kräva av svenska folket och alla ”Idol”-tittare att inte göra om samma misstag igen.

FAKTA OMG / WTF OMG: Jemima Hicintuka må ha visats extremt lite i auditionprogrammen, men det kompenserar hon på scenen. Vilken stjärna! Solklart bäst i kväll! WTF: Alla som per automatik klagar så fort Gina Dirawi öppnar munnen. Lägg ner. Hon är som Pär Lernström säger: ”Kanske det bästa vi har i det här landet”. Läs mer

