Gudrun Schyman: ”Det är förjävligt”

Kritiserar Paolo Robertos uttalande om bröst





Paolo Roberto har publicerat en bild på Instagram där det står att bröst är beviset på att män kan fokusera på två saker samtidigt.

Nu får han kritik av Gudrun Schyman.

– Det är ju rent ut sagt förjävligt att man lägger ut en sån grej, säger hon i Breaking News.

Under Internationella kvinnodagen gästade Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman Breaking News, som programleds av Fredrik Wikingsson och Filip Hammar.

Där visade programledarduon upp en bild som Paolo Roberto publicerat på sin Instagram för en vecka sedan. På bilden står det ”Boobs prove that men can focus on two things once”. Bilden har fått över 100 kommentarer där nästintill alla skrattar åt tilltaget.

”Är sexism”

Gudrun Schyman kommer däremot med hård kritik mot Paolo Roberto.

– Det är sexism. Det är precis vad det är. Det är ju rent ut sagt förjävligt att man lägger ut en sån grej. Det är ju ännu värre om det är många män som skrattar åt det.

”Drunkna inte”

När Nöjesbladet bemöter Paolo Roberto med kritiken svarar han:

”Det känns tryggt att ni fokuserar på de viktiga sakerna i världen! Så drunkna inte i er lilla mediedamm Gudrun, Breaking News och Nöjesbladet”.

På frågan om han kan förstå att folk blir upprörda av bilden hänvisar han till sitt första svar.