Funklegenden död – blev 62 år gammal

Walter ”Junie” Morrison har gått bort

Walter ”Junie” Morrison på omslaget av sitt soloalbum ”Bread alone” från 1980. Foto: TT

Han inspirerade Solange till hennes låt ”Junie”.

Och han hörs i en av Kanye Wests låtar.

Walter ”Junie” Morrisons musik har fått många arvtagare. Nu har han gått ur tiden, skriver The Guardian.

Den amerikanske musikern Walter “Junie” Morrison har avlidit vid 62 års ålder, skriver The Guardian.

Morrison var en multitalang. Han spelade flera instrument, skrev och producerade musik. Under karriären spelade han bland annat keyboard i bandet Ohio Players och gav ut flera soloskivor. Han räknas som en av funkens stora pionjärer.

”Stor saknad”

Bandkamraten James ”Diamond” Williams bekräftar dödsbeskedet.

”Det är med stor saknad som Ohio Players har förlorat ännu en originalmedlem. När jag började i bandet var han min rumskompis när vi var på turné, och min svåger”, skriver han på Facebook.

Morrison hade sin storhetstid under 1970-talet, men är fortfarande en inspirationskälla för många musiker och artister. Hans musik har använts som samplingar i flera hiphoplåtar. Hans ”Suzie Thundertussy” hörs till exempel i Kanye Wests ”No more parties in LA” från förra året och han inspirerade även Solange till hennes låt ”Junie”.