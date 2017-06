28 svenska kändisar: Så firar vi midsommar

För många är midsommar en tid att umgås med nära och kära, och det gör även våra kända svenska profiler.

Vissa lyxar till det lite extra med förlovning och utomlandssemester.

Andra väljer jobbet framför högtiden.

– Vi är uppåt 100 personer. Det brukar vi vara, säger Mia Parnevik.

Linda Lindorff. Foto: Björn Lindahl

Linda Lindorff, 45, tv-programledare

Hur firar du midsommar i år?

– Vi är på familjesemester ute på The Keys i Florida, så det blir grillad fisk på stranden. Istället för jordgubbstårta så blir det key-lime paj. Vi är där en vecka. Vi är egentligen mitt i ”Bonde söker fru”-inspelningen men vi har en vecka nu när vi har planerat in en familjesemester, och jag älskar det. Det är så otroligt fint.

Någon midsommar du minns extra väl?

– Det minns jag verkligen. Min man friade på midsommarafton för 10 år sedan, på Korsika, på en klippa vid havet. Så det är såklart den absolut bästa midsommaraftonen i mitt liv. Det var väldigt romantiskt.

– Jag tycker att man kan lägga sju sorters blommor under kudden även om man är tillsammans med någon för jag inbillar mig att man får kärleksfulla tankar när man har gjort det. Jag brukar göra det varje år faktiskt.

LaGaylia Frazier. Foto: Urban Andersson

LaGaylia Frazier, 56, artist och jurymedlem i Talang. Just nu på turné med Håkan Hellström

– Jag kommer att spendera min midsommar på scen i Norge, med ett gäng glada människor som har kommit för att se Håkan Hellström. Vi har konserter där lördag och söndag.

Bästa midsommarminnet?

– Min bästa midsommar var i Dalarna där jag minns att jag dansade till sju på morgonen omgiven av människor jag älskar. Det var den bästa.

Benjamin Ingrosso. Foto: Magnus Sandberg

Benjamin Ingrosso, 19, artist

– Jag ska nog ta med mig ett gäng kompisar ut till min mormor och morfars hus på Värmdö där vi alltid firar midsommar ihop. Undantaget var förra året, då var vi i deras hus i Spanien. Det var lite varmare än vanligt.

Speciellt minne?

– Min bästa midsommar var när jag var 9 år och hängde på klipporna vid deras hus. Då var det ett gäng med 16-åriga tjejer där som vi fick hänga med. Det var första gången man blev kär.

Hans Fahlén. Foto: Karin Törnblom

Hans Fahlén, 53, programledare

Hur firar du midsommar i år?

– Hemma i Åre, med goda vänner och sen blir det väl en sväng till hembygdsgården. Där har jag inte varit sedan jag var liten tror jag. Det blir klassiskt midsommarfirande och det kan bli dans runt stången. Min pappa är gammal hobbymusiker så nu känner jag mig mogen att ta mig an det. Det blir skönt att komma hem kombinerat med lite fjäll-luft.

Vad är ditt värsta midsommaraftons-minne?

– Det var väl när det var fotbolls-VM -94. Det var lite dålig stämning. Vi var på en liten ö ute på västkusten och det var svårt att få bra signal. Men det blev bra tillslut, det var varmt och så gick det bra för laget.

William Spetz. Foto: Carolina Byrmo

William Spetz, 21, komiker och tv-profil

– Jag har en ganska oplanerad midsommar och ska bara hänga med mina kompisar. Det har gått från att vara en ”sitta med familjen vid ett bord i 6 timmar-högtid” till att bli en ”umgås med kompisar-högtid” ju äldre man har blivit. Och den förändringen har jag omfamnat.

Vad är ditt värsta midsommarminne?

– Alla mina midsommarminnen från när jag var barn, är ”åh, potatisgratäng, vad gott”. Jag tog två, tre tuggor och sen typ spydde – varje år under hela min barndom. Det är Janssons-traumatisering skulle jag vilja säga. Det är väldigt klara obehagskänslor som dyker upp.

Mia Parnevik. Foto: Pontus Orre

Mia Parnevik, 49, tv-profil och gift med golfproffset Jesper Parnevik

– Även om Jesper kanske skulle ha tävlat, så går inte det. Midsommar är heligt för oss. För våra barn tror jag att midsommar är större än jul nästan. Det är mest lek, femkamp och svensk god mat. När barnen var små tror vi att vi plockade blommor och la under kuddarna, men det var ett tag sedan. Jag får samma bild år efter år. Det är bara Jesper som poppar upp i huvudet. Så jag behöver inte lägga de där blommorna.

Var firar ni?

– Vi firar midsommar på Tuna herrgård som är Jespers föräldrahem, det har vi gjort i alla år sedan barnen föddes, med familj och vänner. Vi är uppåt 100 personer. Det brukar vi vara. Eller 150, man vet aldrig.

Lasse Berghagen. Foto: Niclas Hammarström

Lasse Berghagen, 72, sångare och ikon

Hur firar du midsommar?

– Det blir på gården uppe i Svärdsjö i Dalarna. Det är min och Evas släktgård. Det blir en skön bastu och så blir det lite god mat. Matjesill, gräddfil och färskpotatis. I och för sig har jag turnerat och jobbat på midsommaraftnar, men i princip har jag firat där i hela mitt liv. Vi har traditioner där med att åka till gammelgården och dansa runt midsommarstången.

Har du något värsta midsommarminne?

– Nja, inget speciellt. Men ofta var det att jag turnerade. Under många år gjorde jag Furuviksparken, och så åkte jag och hela bandet genom skogen till Svärdsjö och så var det midsommarfirande där mitt i natten, och så kunde vi vara på Liseberg på matiné i Göteborg dagen efter. Det var mycket bilåkande, annars har det bara varit jättekul på midsommar.

Linda Lampenius. Foto: Karin Tˆrnblom / IBL

Linda Lampenius, 47, violinist

Hur firar du midsommar?

– Vi är i Portugal under midsommarafton. Vi kommer att missa midsommaraftons alla traditioner i Sverige. Det kommer bli lite annorlunda, men vi är här med svenska släktingar. Annars har det alltid varit en tradition att åka till Finland och vara på vårt lantställe. I Finland har man brasorna på midsommar och i Sverige blev jag förvånad när det var sista april i stället.

Någon extra romantisk midsommar?

– Vi kör alltid sju sorters blommor under kudden! Jag är ju uppvuxen med att man absolut aldrig fick prata efter man hade plockat blommorna. Man skulle plocka ganska sent. Det var ett bra sätt för vuxna att få tyst på ungarna så att de går och lägger sig, för om man pratar efter man plockat blommorna slår drömmarna inte in.

Leif GW Persson. Foto: Veronica Kindblad

Leif GW Persson, 72, kriminolog, författare, tv-personlighet

Hur firar du midsommar?

– Jag ska fira midsommar med familjen, och jag hoppas att jag inte blir smällfet igen.

Hur går det med dieten?

– Jag har gått ner 24 kilo på knappt ett halvår.

Sonja Aldén. Foto: Anna Tärnhuvud

Sonja Aldén, 39, sångerska

– Jag har planer att vara hemma på ön i år. Vi bor på Ekerön, så det blir en midsommar hemmavid i år. Det är några ställen här på ön som arrangerar midsommarfiranden så det är jättemysigt. Då brukar det vara lite folk som samlas och dansar och klär midsommarstången. Det blir nog klassiskt och mycket sill, rödbetssallad och potatis.

– Det är häftigt att börja göra egna traditioner nu. Jag har nästan hela mitt liv firat ute på Ornö i Stockholms skärgård där jag är uppvuxen och vi har haft lantställe där i alla år.

Lisa Jönsson. Foto: Elvira Pihl

Lisa Jönsson, 22, vinnare av Paradise Hotel 2017

Vad gör du på midsommar?

– Jag ska åka till Storvik, utanför Gävle. Vi ska åka fyra-fem bilar från Stockholm och bara ha det kul. En polare bor där, så vi ska vara i hans hus och bara röja.

Bästa midsommarminnet?

– Det var förra året bjöd jag hem hela ”Paradise hotel”-gänget till Jönköping. Vi firade torsdag till söndag tretton utav oss, och härjade runt. Då var vi inofficiella också så då kunde vi umgås utan konstigheter. Då hade vi skitbra dagar. Vi var och spelade lite fotboll och var ute på piren och drack bärs. När vi kom till piren på midsommarkvällen så gick vi fram till bartendrarna och sa att ”alla vi kommer snart bli kända, så vi tycker att ni kan fixa bord till oss här”. Men det var ingen som ville fixa bord till oss.

Anna Book. Foto: Anna Tärnhuvud

Anna Book, 46, sångerska

Hur firar du midsommar?

– Vi ska vara tillsammans hela familjen med lite vänner strax utanför Stockholm. Jag slipper vara värdinna för vi är bortbjudna. Det blir klassiskt men ändå med lita nya influenser för vi firar med vänner som har finsk och rysk påbrå. Så det blir en härlig färgstark mix.

Har du något speciellt midsommarminne?

– Det bästa var ändå för 17 år sedan när Antonio föddes på midsommardagen. Jag kände det redan på midsommarafton för det sparkade som fan och det kändes som han ville ut och alla tyckte att jag var en ”drama-queen” som överdrev. Han kom två månader för tidigt.

Roy Fares.

Roy Fares, 32, kändiskonditor

Hur firar du midsommar?

– Jag ska åka till Barcelona. Jag har ett ställe där, så jag ska åka ner för första gången och fira där. Jag har en kompis som har en vingård utanför Barcelona så där ska jag vara på midsommarafton. Det låter som en riktig pinterest-bild. Där är man alltid solsäker. Annars har jag alltid firat med kompisar på något lantställe. Rätt opretentiöst och spelat kubb.

Plura Jonsson. Foto: Magnus Sandberg.

Plura Jonsson, 65, sångare i Eldkvarn, tv-kock och författare

– Jag är på mitt lantställe i södra Sörmland nära Harpsundssjön.

Hur firar du midsommar?

– Jag tycker att det är ganska skönt att skippa egentligen. Man kan äta sill, det är alltid gott. Men det blir ingen midsommarstång, eller dans och dragspelsmusik. När barnbarnen blir äldre kanske man firar mer.

Rachel ”Yoga girl” Bråthén. Foto: Emil Wesolowski

Rachel ”Yoga girl” Bråthén, 28, Yogalärare och författare

Hur firar du midsommar?

– I år ska vi fira med familjen. Det blir svensk midsommar i Sverige. Jag vill ha en mysig midsommar där man äter gott och kanske bastar.

Birgitta Rasmusson. Foto: Gustav Gräll

Birgitta Rasmusson, 77, kokbokslegendar och jurymedlem i ”Hela Sverige bakar”

– Mina midsommarplaner är att åka ner till västkusten där jag kommer ifrån och där jag har hus vid havet. Jag har visserligen bott i Stockholm i väldigt många år, men för mig är en midsommar utan att åka till västkusten inte att tänka på. Det som drar är klipporna och baden. Jag är väldigt okänslig för väder, och jag frågar aldrig vad det är för temperatur i vattnet. Jag älskar att simma, därför tycker jag det är så väldigt härligt.

Tommy Körberg. Foto: Anna Tärnhuvud

Tommy Körberg, 68, sångare, musikalartist och skådespelare

– Det blir midsommarstång och dans och Benny Andersson och jag spelar på ängen. Det är nere i Trosa skärgård, varje år. Folk leker, barnen tindrar och hoppar säck, och har dragkamp. Det blir det dans runt stången och sen är det sill och potatis. Jag hoppar nubben i år.

Minnesvärd midsommar?

– Det var väl när Kjell Bergkvist och Per Moberg var här. Då regnade det så in i helvete, så det blev ingen dans. Vi satte upp ett partytält och firade där och hade det jättemysigt. Det blev kanon. Det var för två år sedan och det var en genomblöt midsommar. Det är inte bra att ha dragspel och gitarr ute i regnet.

Sanna Bråding. Foto: Lotte Fernvall

Sanna Bråding, 37, skådespelerska och tv-profil

– Jag ska vara på landet vid Mariefred med min familj. Med mina barn och mina föräldrar. Det är lantstället där jag själv var som barn och firade midsommar.

– Det var party under många år i vuxen ålder vilket var jättekul. Men som barn har jag har haft sånna midsomrar som jag hoppas att alla barn får uppleva. När man är med familjen och det är dans nere vid vattnet, och femkamp och midsommarstång. Det typiska med midsommar hoppas jag att jag kan få ge tillbaka till mina barn.

Agneta Sjödin. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Agneta Sjödin, 49, programledare

Vad gör du på midsommarafton?

– Jag ska åka upp till dalarna och fira traditionellt där med lite vänner. Jag ska ha folkdräkten, som jag har hemifrån. Vissa delar är från mamma och vissa från farmor. Och eftersom det ser ut att bli lite svalt på midsommar så blir det perfekt. Det ska bli kul att ha den folkdräkten på sig, det var på skolavslutningen i nian som jag hade den.

Vilken midsommar minns du tydligast?

– Midsommar 94- då var vi ett gäng kompisar som firade. Bland annat Renée Nyberg, vi var på hennes lantställe. Det var sånt skitväder hela förmiddagen så vi satt i ett tält. Och plötsligt gick någon ut och så var det strålande sol, det skiftade verkligen snabbt. Och sen blev det världens bästa fotbollssommar −94.

Lotta Engberg. Foto: Thomas Johansson

Lotta Engberg, 54, sångerska och allsångsledare

– Jag ska vara med flera goda kamrater på en ö och käka sill.

Angelica Blick. Foto: Karin Törnblom

Angelica Blick, 26, bloggerska

Vad gör du i midsommar?

– Vi har hyrt ett hus på landet utanför Stockholm, jag och min pojkvän och några vänner. Vi ska fira gammal hederlig midsommar, och äta mat, leka lekar och göra kransar. Jag festar inte så mycket. Det blir inga snaps för min del, men något glas vin kanske. Det blir väldigt lugnt.

Helena Cewers. Foto: Stig-Åke Jönsson

Helena Cewers, 70, sexolog och expert i ”Gift vid första ögonkastet”

Hur firar du?

– Det gör jag med familj och vänner på mitt underbara lantställe i Bohuslän. Det ligger mellan Fjällbacka och Grebbestad. Vi bor precis nere vid havet. Det är kristallklart utan maneter, och 19 grader i vattnet. Det är bra för midsommar. Annars har jag jobbat många midsommar, för det gör man som barnmorska.

Viktor Frisk. Foto: Peter Wixtröm

Viktor Frisk, 22, artist och bloggare

– Jag firar midsommar med Ellen Bergström nere i Bålstad. Hon hälsar så gott!

Ulf Brunnberg. Foto: Urban Andersson

Ulf Brunnberg, 70, skådespelare

– Jag ska vara på middag med bekanta ute i Stockholms skärgård. Det är därför man bor i Sverige, för att vara hemma på somrarna. Det är den enda årstiden man kan vara här i princip. Resten är bara mörker och åter mörker.

Vilken är din värsta midsommar?

– Den värsta midsommaren, den kommer jag inte ihåg. Är du med? Jag minns att jag inte kommer ihåg den.

Linnea Landström. Foto: TV4

Linnea Landström, 21, Farmen-deltagare 2017

– Mina planer var att åka upp och hälsa på min familj, men min kompis fyller år så vi kommer ha värsta partyt för henne. Jag åker till till Gällivare på söndag istället. Det blir nog mycket sill och kubbspelande och det traditionella. Jag tänkte festa järnet. Det är ju sommar, det går inte att vara nykter.

Är det någon midsommarafton som du minns extra väl?

– För två år sedan jag tog studenten, och då firade vi extra mycket. Och vid midsommar hade jag fest hemma, och min pappa hade också fest hemma hos mig så jag träffade min mentor i köket. Det var lite otippat. Jag sa ”jag blir visst aldrig av med dig”. Det var lite på skoj, jag tycker om henne mycket.

Robin Bengtsson.

Robin Bengtsson, 27, vinnare av melodifestivalen 2017

– Jag ska åka till våran sommarstuga med familj och vänner och bara chilla. Den ligger en mil utanför Svenljunga. När jag var liten hade vi alltid skattjakt i skogen, alla barnen fick varsin godispåse. Det kommer vara massa barn där så vi ska hitta på något liknande tror jag.

Ingvar Oldsberg. Foto: Roger Lundsten

Ingvar Oldsberg, 72, tv-profil

Vad har du för planer?

– Enbart att sitta hemma på balkongen på Vasaplatsen tillsammans med min älskade som heter Maria Sandeblad och sjunga någon midsommarsång. Då är det bara hon och jag och så är det lite sill och någon nubbe, och någon smörgåstårta, och så är det några jordgubbar. Man behöver ju inte frångå alla traditioner. Jag har ingen större önskan längre att springa runt en midsommarstång. Det som man förr gjorde tio varv på, det tar jag ett varv på nu. Så då är det lite meningslöst.

Måns Möller. Foto: Lotte Fernvall

Måns Möller, 42, komiker

– Jag brukar ordna fest för alla i skärgården och så, men i och med att jag inte visste när jag skulle komma hem från min cykling genom Europa så kommer jag sitta själv med min tjej, för min son Viggo är på kollo, i min lägenhet i stan och äta sill. Och det ska bli jätteskönt!

Han lägger till:

– Min granne frågade mig precis om jag vill vara kattvakt. Det är första gången någonsin som jag har fått det förtroendet. Så jag ska vara kattvakt och äta sill.

LÄS OCKSÅ Pluras midsommar – delar gamla minnen