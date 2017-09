Heta ryktet: Scorsese ska rekrytera Dicaprio som nästa Joker

Oscarsvinnaren kan vara aktuell i nästa skurkfilm



1 av 2 | Foto: Vianney Le Caer / AP TT NYHETSBYR N Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio han bli nästa Joker.

Det säger källor till The Hollywood Reporter.

Warner Bros uppges ha rekryterat Martin Scorsese för att övertala Oscarvinnaren.

När det för en vecka sedan meddelades att Jared Leto inte ska reprisera sin roll som Jokern i Warner Bros kommande origin-film om karaktären var det många som höjde på ögonbrynen. Leto har spelat karaktären i sin senaste tolkning, i ”Suicide Squad” som hade premiär förra sommaren. Han kommer även att synas som Jokern i den kommande filmen om Harley Quinn. Men i DC-skurkens planerade origin-film, som kommer skrivas och regisseras av ”Baksmällan”- regissören Todd Philips , uppges Warner Bros hoppas på Leonardo DiCaprio . Planen ska vara att få filmens producent Martin Scorsese att rekrytera Leonardo till projektet menar källor till The Hollywood Reporter. DiCaprio och Scorsese har nämligen många framgångsrika projekt bakom sig, bland annat filmerna ”Wolf on Wall Street”, The Aviator”, ”Gangs of New York” och ”Shutter Island”.

Leonardo DiCaprio har varit ett fan av Martin Scorseses filmer redan från början av sin prisbelönta karriär.

– Om du hade frågat 16-årige mig vilken regissör jag ville jobba med hade svaret varit Marty. Jag kunde inte bärga mig att vara i en av hans filmer, har Leonardo DiCaprio tidigare sagt till Parade.

Frågan är nu bara om film baserad på serietidningar är något DiCaprio skulle vara intresserad av att göra. Men det verkar som att allt är möjligt, för några månader sedan hade nämligen ingen kunnat ana att de skulle få se Martin Scorseses namn kopplat med en DC-film.

Hollywood Reporter har sökt DiCaprio, Scorsese och Leto, alla tre har avböjt att kommentera uppgifterna.