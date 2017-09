Nanne Grönvalls supersemester – efter kollapsen

Foto: Jimmy Wixtröm / AFTONBLADET Nanne Grönvall har fått tillbaka glädjen till musiken igen, berättar hon för Nöjesbladet.

Nanne Grönvall jobbade dygnet runt i flera år, vilket ledde till en utmattningskollaps.

Men nu är hon på väg tillbaka – och laddar inför nya jobbuppdrag med en välbehövlig ensamsemester på Maldiverna.

”Jag har fått tillbaka längtan och glädjen till musiken igen, när jag inte längre kör slut på mig jobbmässigt”, skriver hon i ett mejl till Nöjesbladet.

Artisten, låtskrivaren och musikförläggaren Nanne Grönvall , 55, hade jobbat oavbrutet varje dag i flera år. Hon svarade på mejl på nätterna. Och ibland kom hon hem från flera dagars möten i Korea, bara för att packa om resväskan och ge sig ut på spelning i Sverige.

En dag i maj 2016 satte kroppen stopp. Hon föll ihop på vardagsrumsgolvet inför maken, Peter Grönvall .

– Panikångesten gjorde att jag knappt kunde andas, och tårarna bara forsade. Peter bar mig upp till sängen. Sen låg jag som ett kolli och bara sov och grät, varje vaken stund, i flera veckor, har Nanne Grönvall tidigare berättat för Nöjesbladet .

Är igång och jobbar igen

Men nu visar hon tecken på att vara på väg tillbaka. Nanne Grönvall berättar på Instagram att hon har jobbat i tre månader, efter att ha varit borta från sitt arbetet under ett års tid.

”Det har varit och är suuuuperkul att äntligen ha kommit igång och jobba igen, men i mitten på aug, så kände jag också att jag måste se över utvecklingen”, skriver hon i inlägget.

Även om hon gläds över massa nya gig- och jobbförfrågningar inser hon nu att hon måste hålla ett lugnare tempo än vad hon gjorde fram till det att hon blev utbränd.

”En sak i taget”

”Jag fortsätter att jobba periodvis under det kommande året och däremellan tar jag ledigt mycket. Under mina avsatta jobbveckor gigar jag och spelar bland annat in resten av skivan med 60-tals låtar, som jag fick avbryta inspelningen av, för 1,5 år sedan på grund av kollapsen”, skriver hon i ett mejl till Nöjesbladet och fortsätter:

”Fantastiskt att fokusera på en sak i taget. Helt nytt för mig. Jag har fått tillbaka längtan och glädjen till musiken igen, när jag inte längre kör slut på mig jobbmässigt.”

Unnar sig kravlös egentid

På Instagram delar hon med sig av en semesterbild. Just nu befinner hon sig på Maldiverna, dit hon har rest ensam. Fansen skickar stöttande kommentarer och uppmanar henne att ta hand om sig.

”Mina följare på sociala medier är rörande underbara i sitt engagemang, omtanke och peppning. ’Skynda långsamt’ säger de och det är vad jag gör. Har aldrig unnat mig så här mycket kravlös ’egentid’ som nu”, skriver Nanne Grönvall i mejlet.

Känner du att du har blivit duktigare på att upptäcka varningssignaler i tid och hantera dessa i dag?

”Jag börjar absolut känna igen varningssignaler och ser då till att bromsa upp i tid och inte bara skena iväg över lyckan att ha fått krafter och arbetsglädjen tillbaka. Att resa iväg, som jag gjorde nu till Maldiverna, helt själv är ett sätt för mig att koppla bort all stress och behålla styrkan inombords”, skriver hon.

Hur har familjens stöd genom utbrändheten varit?

”Stödet från familj, släkt och vänner har varit helt ovärderligt. De är alla vana vid att jag jobbat för mycket år efter år, men att jag repar mig snabbt. Den här gången blev det inte så. Åh, vad de har pysslat om mig. Önskar att alla skulle få så mycket kärlek och omtanke som jag har fått under den här tiden”, skriver hon.