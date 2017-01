Beckham skickar advokat på Spice Girls-kollegor











Victoria Beckham är inte helt nöjd över att tre av hennes forna bandkollegor ska återförena Spice Girls.

Nu kallar hon in en advokat.

Mel B , Geri Horner och Emma Bunton ville återförena Spice Girls under 2017. Nu sätter deras forna bandkollega käppar i hjulet för trion, enligt The Sun . Deras före detta bandmedlem Victoria Beckham rapporteras ha kallat in en advokat som ska se till att trion inte framför gamla Spice Girls-låtar.

– De tre tjejerna är förtvivlade. Det är ett extremt ledsamt sätt att avsluta saker på, säger en källa till The Sun.

Var tveksam

Förra året, i en intervju med radiojournalisten Claudia Winkleman , förklarade Victoria Beckham sin tveksamhet kring återföreningen av gruppen.

– Jag tycker de borde framföra egenskrivet material. Det vi gjorde i Spice Girls var så speciellt. Om de sjunger Spice Girls-låtar blir jag nog lite ledsen.

Enligt The Sun vill Beckham, som nu är mode-designer, bryta helt med allt som är relaterat till gruppen som ägde hit-listorna på 90-talet.

– Victoria har kallat in advokat eftersom hon har skriv-kredd på sångtexterna och har delat ägande i företag som kontrollerar bandets finanser, säger källan till The Sun .