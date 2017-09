Superstjärnan: ”Jag lever för sexscenerna”

Jane Fonda om att åldras och ny kärleksfilm











1 av 4 | Foto: TIZIANA FABI / AFP Robert Redford och Jane Fonda.

VENEDIG. För 50 år sedan spelade Jane Fonda och Robert Redford unga älskande i ”Barfota i parken”. Nu spelar de grannar som får närkontakt efter år av ensamhet.

– Sexlivet blir bättre när man är äldre, säger Jane Fonda. Man känner sin kropp, blir modigare och vet vad man behöver.

I ”Our souls at night” föreslår Jane Fondas rollfigur grannen i småstaden att de ska sova ihop. Sova, för att ha någon att prata med. Båda är ensamma sedan deras makar dött och barnen är vuxna.

Det börjar med trevande samtal, men när tiden går tänds en gnista.

– Jag lever för sexscenerna, säger Jane Fonda. Jag kysste Bob när jag var i 20-årsåldern och kysser honom nu när vi är 80. Jag tycker filmen klipper i deras sexscen alldeles för tidigt.

Robert Redford köpte rättigheterna till Kent Harufs roman och har även producerat ”Our souls at night”.

– Jag ville göra en film till med Jane innan jag dör, säger Robert Redford. Och det finns för få kärleksfilmer om äldre människor.

De gjorde sina första roller mot varandra 1966 och 1967.

– I ”Barfota i parken” var det jag som inte kunde hålla händerna borta från honom, säger Jane Fonda. Det finns likheter nu. Det är hon som är tändstiftet och driver på allt. Det känns fint att ha de här två filmerna som bokmärken i varsin ände av våra karriärer.

– Det finns outsagda saker mellan oss och det syns. Jag minns att allt kändes så naturligt när jag mötte Jane första gången, säger Robert Redford. Allt föll på plats, det krävdes inget prat eller förberedelser. Så är det fortfarande,

I ”Our souls at night” har båda rollfigurerna dåligt samvete mot sina barn.

– Jag har inte varit den förälder jag borde, säger Jane Fonda. Det sitter som en tagg i hjärtat, och man kommer aldrig över att man inte gjort det man skulle.

Jane Fonda fyller 80 i december och skojar om att hon hör bättre än sin motspelare.

– När man är ung tänker man inte på att bli gammal. Det gjorde inte jag, säger Robert Redford, 81. Man måste anpassa sig nu, det har varit svårt tycker jag. Som ung var jag vältränad och kunde göra allt. Nu måste jag välja bort saker och vara försiktig. Man blir begränsad som gammal och det är sorgligt.