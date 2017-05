Celine Dion hyllas – för hjärtskärande showen







Det är 20 år sedan ”My heart will go on” släpptes.

Celine Dion, 49, firade jubileet med ett hyllat framträdande på Billboard-galan.

”My heart will go on” fick både en Golden Globe och en Oscar när det begav sig. I natt bjöd Celine Dion på ett känslosamt framträdande av låten på Billboard-galan i USA, skriver The Hollywood Reporter .

I bakgrunden visades bilder ur succéfilmen ”Titanic” från 1997.

”Betyder mycket”

Framträdandet rörde både stjärnan själv - och tittare till tårar.

”Varje gång Celine Dion öppnar munnen börjar jag gråta”, skriver ett fan på Twitter.

”My heart will go on” är den kanadensiska sångerskans största hit.

– Den här låten betyder mycket för mig och har spelat en så stor roll i min karriär, har Dion tidigare sagt.