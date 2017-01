Lauren Conrad väntar barn

The Hills-stjärnan är gravid





Lauren Conrad och mannen William Tell ska ha barn.

På Instagram avslöjade Conrad nyheten med en ultraljudsbild.

– Jag har en känsla av att 2017 kommer att bli det bästa året hittills, skriver hon.

Lauren Conrad , 30, känd från tv-serien ”The Hills”, väntar barn tillsammans med sin man William Tell , 36. På Instagram avslöjade hon den glada nyheten genom att publicera en ultraljudsbild.

”Gott nytt år! Jag har en känsla av att 2017 kommer att bli det bästa året hittills...”, skriver hon i anslutning till bilden.

Fans i glädjetårar

Barnet blir parets första. På Instagram haglar lyckönskningarna in. Inlägget har fått över 20 000 kommentarer.

”Grattis! Du kommer att bli en underbar mamma”, skriver ett fan.

”Jag gråter av lycka”, skriver ett annat.

Många fans är spända på att se om Lauren Conrad kommer att börja designa barnkläder nu.

Lauren Conrad och William Tell började dejta efter att träffats på alla hjärtans dag 2012. Tell friade under hösten 2013. I september ett år senare gifte paret sig.

Paret har sedan tidigare två hundar, Chloe och Fitz.