Udda trion Molly Sandén, David Lindgren och Thomas Di Leva gör stor julturné ihop









Molly Sandén, David Lindgren och Thomas Di Leva.

Molly Sandén, David Lindgren och Thomas Di Leva.

En något udda trio som drar ut på julturné i november och december.

– Jag tar gärna på mig den Mariah Carey-liknande divarollen, säger Molly till Nöjesbladet.

Under fyra år har Magnus Carlsson med gäster turnerat under namnet Happy Christmas . Nu lämnar han över det konceptet till en helt annan trio artister:

Molly Sandén , 25, David Lindgren , 35, och Thomas Di Leva , 53.

– Det är en riktig lyx att åka ut på en sådan här turné, säger Molly.

– Jag har gjort julgalor sedan 2004, men det här är inte samma sak som att sjunga i ishallar där folk äter dålig skinka, då är det lite grann som jul-på-löpande-band, säger Thomas.

Julen speciell

David Lindgren är uppvuxen i en kristen familj. Pappa var präst i Svenska kyrkan. Han är själv troende. Så för honom är julen speciell.

– Som barn gick jag i kyrkan varje söndag. Nu gör jag det inte så ofta, men på jul ska jag ta med mina barn dit. Det är viktigt att de lär sig varför vi firar jul, att det inte handlar om att få julklappar.

– Mitt krav för att göra detta var att få sjunga ”O, helga natt”.

Thomas Di Leva har andra favoriter:

– Min mammas favorit var ”Ave Maria”, jag vet inte om den passar in i showen. Men jag vill gärna göra John Lennons ”Happy X-mas (War is over””, fast kanske i en slags Depeche Mode -version. Jag gillar också Frank Sinatras ”Let it snow” väldigt mycket, säger han.

– Jag tar gärna divarollen. Blir motsvarigheten till Mariah Carey och Christina Aguilera , säger Molly.

Duetter utlovas

En del duetter utlovas också, vilka sitter de nu i dagarna och funderar på.

– ”Skönheten och odjuret”, kanske, med Thomas som odjuret. Men det har jag inte berättat för honom än (skratt), säger David.

David Lindgren är en mångsysslare. Musikalartist (senast i ”Jersey boys”), popartist i Melodifestivalen flera gånger, skådespelare (för några år sedan i Maria Bloms ”Hallåhallå”) och numera även programledare, för Melodifestivalen. Och på Kristallengalan nyligen gjorde han skämtsamma inslag.

– Det är så typiskt Sverige att man ska placeras in i ett fack, i USA pratar man hellre om artister som multitalented . Just nu är jag väldigt förtjust i att leda program och galor. Skulle nog hellre leda Melodifestivalen än tävla.

”Var tveksam”

Thomas Di Leva var med i första omgången av TV4:s ”Så mycket bättre” för sju år sedan.

– Jag var tveksam, tackade nej tre gånger, men nu i efterhand ser jag det som en av de största musikaliska uppelvelserna i mitt liv. Och folk kommer fortfarande fram och vill prata om det.

Molly Sandén har nyligen gjort en helomsvängning i karriären. Efter att ha bott i Los Angeles och sjungit på engelska, kom nyligen starka singeln ”Rygg mot rygg” på svenska. Om ett förhållande där förälskelsen har svalnat.

– Jag pratar, tänker, drömmer, bråkar på svenska och kände att det blir lite krystat att skriva och sjunga på engelska. Texten på ”Rygg mot rygg”, det är saker jag har upplevt, det är inget hitte-på. Allting i livet går upp och ned.

Trions turné startar i Vara torsdag 23 november.

