Bagges program flyttas efter fiaskosiffror





Vilken flopp, Bagge.

Efter fiaskosiffror flyttar Viasat Laila Bagges ”Kan vi hjälpa till?” från TV3 till TV8 och senarelägger programmet med en timma.

”Den hade för tuff konkurrens”, skriver Susanne Nylén, presschef på Viasat, i ett mejl.

Värvningen av Laila Bagge blev en fjäder i hatten för TV3 förrförra sommaren.

Men nu flyttas ett av hennes främsta program, byggprogrammet ”Kan vi hjälpa till?”, där hon renoverar hus ihop med snickaren Björn Christiernsson , från TV3 till TV8. Samtidigt senareläggs det med en timme, från primetime klockan 20, till en timme senare.

Programmet rasade från 69 000 tittare för säsongspremiären för två veckor sedan till 43 000 förra veckan, långt under både ”Händig man sökes” och reprisen av ”Lyxfällan” samt strax under ”Project Runway” och ”Real Housewives of Beverly Hills”, enligt siffror från MMS.

Sämre tittarsiffror än väntat

I SVT1 sändes samtidigt ”Vem bor här” med 1,1 miljoner tittare, ”Time out” i TV4 med 484 000 tittare, ”Sofias änglar” i Kanal 5 med 359 000 tittare och ”Vetenskapens värld” i SVT2 med 296 000 tittare.

Enligt Susanne Nylén , presschef på MTG, har programmet haft sämre tittarsiffror än väntat.

”Det stämmer att vi flyttat ’Kan vi hjälpa till?’. Vi tycker att det är ett väldigt bra program som förtjänar en större publik och den hade för tuff konkurrens klockan 20 på måndagar på TV3”, skriver hon i ett mejl.

Viasat ser kanalflytten som en strategisk manöver, rent målgruppsmässigt.

”Vi tror att programmet kan ta bättre för sig målgruppsmässigt på TV8 där vi har flera tydliga inredningsprogram”, skriver Susanne Nylén.