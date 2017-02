Han spelar Simba i nya "Lejonkungen"

Snart är det Donald Glover som är kung.

Skådespelaren axlar rollen som Simba i nya spelfilmsversionen av ”Lejonkungen”, skriver Variety.

Under lördagen twittrade filmens regissör Jon Favreau en bild på Glover med textraden ”I just can’t wait to be king” – eller ”Snart är det jag som är kung” som den lyder i den svenska versionen.

Senare gjorde regissören ett nytt inlägg – den här gången med en bild på James Earl Jones och textraden ”Ser fram emot att jobba med den här legenden”, och bekräftade samtidigt att Jones kommer spela Simbas pappa, Mufasa.

Det var även James Earl Jones som gav röst åt rollfiguren i tecknade originalet från 1994.

Även aktuell med Star Wars

Många känner igen Donald Glover för att ha skapat dramakomediserien ”Atlanta”. Han spelar även huvudrollen i serien, för vilken han vann pris vid Golden Globe-Galan 2017. Han är också känd som rappare och går då under artistnamnet Childish Gambino.

Daniel Glover ska även spela Lando Calrissian i den kommande ”Star Wars”-filmen om den ungen Han Solo.

Nära 20 Disneyklassiker är på väg att bli spelfilmer. ”Skönheten och Odjuret” är en av dem, med Emma Watson som Belle.