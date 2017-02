Så var The Weeknds konsert i Stockholm

The Weeknd på scenen i Globen. Foto: EMMA SVENSSON/ROCKFOTO

I kväll gästade The Weeknd Globen i Stockholm.

Nöjesbladets recensent har betygsatt konserten – låt för låt.

+++

All I know

The Weeknds världsturné har börjat. Han äntrar Globen för andra

gången. Men för första gången som dragplåster och flickidol, till en

våg av blixtrande mobiltelefoner och tjut.

++++

Party monster

Abel Tesfaye rhymar om Angelinas läppar. Det diskantiga beatet krossar

luften i arenan som isen på Mälaren.

+++

Reminder

Midtempo-låt över vilken The Weeknd lyckas klämma in ungefär varje

klyscha som existerar i modern r’n’b-lyrik.

++

Six feet under

Låten med den tv-serie-vinkande titeln får nöja sig med att sorteras

in i facket ”dussin-r’n’b”.

+++

Low life/Might not

Två samarbeten flashar förbi: det första med Future, det andra med

skivbolagskompisen och rapparen Belly.

++++

Often

Det har alltid funnits en suggestiv diskrepans mellan The Weeknds

sammetsstämma och det dekadenta mörker han besjunger. Den här låten är

ett lysande exempel på det.

++

Acquainted

Popcornpaus.

+++

Ordinary life

The Weeknd rhymar om James Dean. Låten har en repetitiv, klistrig refräng.

++++

Starboy

Daft Punk serverar assnyggt ”Dangerous”-beat. Över allt samman: The

Weeknds kvidande tenor. 28 310 händer håller takten.

++

Nothing without you

Faller platt efter föregående franska urladdning.

++

A lonely night

Rockigt jobbigaste-killen-i-klassen-nummer från ”Starboy”.

+

Rockin’

Jag älskar Max Martin. Max Martin älskar rock. Men jag älskar inte just den här.

++

Secrets

The Weeknd testar sina Talking Heads-vingar. Men framstår mer som en

karaoke-kille än en rockin’ dito.

+++

Can’t feel my face

Jag hörde låten eka från en sportbar i Gävle i torsdags. Det säger väl

egentligen allt om hur fjärran The Weeknd är från hans ruta ett som

suddig internet-siluett.

++

In the night

Låter ungefär som om Michael Jackson skulle återuppstå och dyka upp i

Växjö i helgen. #Melfest

++

Earned it (Fifty shades of grey)

Mysig ”Fifty shades of grey”-r’n’b att gulla till en fredagskväll.

+++++

Wicked games

Som ett nostalgiskt vykort från några månader i början av decenniet

när The Weeknd var bäst i världen.

++++

High for this

Suck. Vad är väl en emo-r’n’b-bal på slottet?

+++

All that money

Ännu ett tjusigt samarbete med XO-kompisen Belly.

+++

Sidewalks

Ett lekfullt beat och en av de mer uppfriskande stunderna på

”Starboy”. Men man saknar ju gästande Kendrick, helt klart.

++++

Crew love

Det stenhårt sidechainade beatet ligger sked med den ursnygga lasern.

++

King of the fall

Weeknd gör cover på det episka dramat ”Höstlegender” med Brad Pitt.

++

Die for you

Abel kryddar balladen med små Stockholm-shoutouts. Och kvällens

första, fullödiga gitarrsolo. Det känns tryggt.

++++

I feel it coming

The Weeknd låter nästan mer som MJ än MJ själv i denna pastellfärgade,

nostalgiska och barnförbjudna disko i lunktakt. Mysigt så.

Extranummer:

+

False alarm

Det här är jättekonstig musik.

+++

House of balloons / Glass table girls

The Weeknd och hans powertrio spelar punk, så som den låter på Kanye

Wests album ”Yeezus”.

++++

The Hills

Sista låten, en av The Weeknds största hits och jag kan, typiskt nog,

bara tänka på en av mina favoritscener i ”Skam”: när Noora och William

kör uppför Oslos hills till den här på sin första dejt.

Totalbetyg på konserten: