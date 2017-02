Filip Hammar om bråket med Mede

”Det skar sig”





Ett bråk om en loge under en välgörenhetsgala gjorde att det skar sig mellan Petra Mede och Filip Hammar.

Nu, två år senare tog han tjuren vid hornen under Felix Herngrens 50-års fest.

– Sakta, sakta men ändå tydligt hittar vi fram till varandra, säger han i podcasten.

När Filip Hammar och parhästen Fredrik Wikingsson programledde den stora insamlingsgalan ”Hela Sverige skramlar” år 2015 i Globen, tillsammans med Petra Mede , skar det sig mellan trion, enligt Filip Hammar.

Alla tre delade loge och just den här dagen spelade Filip och Fredrik in sin podcast. Samtidigt ville Petra komma in, men blev tillbakavisad av Filip och Fredrik som ville spela in de sista minuterna av avsnittet.

– Mede är rasande. Vi säger ’oj, oj, oj. Den här primadonna-auran som Petra Mede odlat i alla år är inte ett skämt, utan den grundar sig i hennes verkliga beteende, säger Filip Hammar i podcasten när han berättar om hur han minns händelsen.

”Galopperande panikkänsla”

Det här ledde enligt Filip till att duon fick uppbåda falska leenden under galan och stämningen var allt annat än god.

Förra veckan hade Felix Herngren stor 50-års fest i Stockholm. Plötsligt inser Filip att han är placerad bredvid Petra Mede. Panik uppstår.

– När jag går in och ser att jag har placerats bredvid Petra Mede känner jag ju en galopperande panikkänsla över detta.

Dessutom har Filip pågående konflikter med flera av festens gäster, medger han. Eller ’sociala bajsmackor’, som Fredrik beskriver konflikterna. Filip är inte på god fot med varken Calle Schulman eller Micael Bindefeld .

”Hittar fram”

När det gäller Petra Mede väljer han däremot att ta tjuren vid hornen och går fram till henne vid bordet och säger att han är ledsen, var på hon, enligt Filip, svarar att hon tänker samma sak.

– Sedan fortgår kvällen. Sakta, sakta men ändå tydligt hittar vi fram till varandra. Vi skrattar åt roliga grejer och det fanns en känsla av att oj vi är ju faktiskt två människor som har mycket gemensamt och vi kommer nog att äta middag ganska snart, säger han.

Nöjesbladet har sökt Filip Hammar.