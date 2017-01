Basshunter har gift sig

Exklusiva bilder: Svenska världsstjärnan fick sin Tina, 27, i Dubai























Jonas ”Basshunter” Altberg, 32, har gift sig med Tina, 27.

På torsdagskvällen hölls bröllopet på en exklusiv medlemsklubb resort i Dubai.

– Båda grät, det var jättevackert, säger en av bröllopsgästerna.

Jonas ”Basshunter” Altberg har fått sin Tina Makhia Khayatsadeh .

Igår sa paret ja till varandra när bröllopet hölls på exklusiva medlemsklubben Dubai Polo & Equestrian club i Dubai.

– Båda grät, men på ett fint sätt. Det var jättevackert, säger en av bröllopsgästerna.

På plats under bröllopet var förutom brudparets familjer även den svenska världsartisten Arash Labaf och polska stjärnan Margaret , som i somras hade en hit med ”Cool me down”. Även Sveriges ambassadör i Förenade Arabemiraten, Jan Thesleff , som också höll tal under ceremonin och skivbolaget Warners svenska vd Jonas Siljemark var med och firade ”Basshunters” bröllopsdag.

Arash toastmaster

Under vigselakten agerade Basshunters bror Joakim Altberg bestman tillsammans med artistens manager Henrik Uhlmann , som också fått äran att hålla i ceremonin.

– Det var ett fantastiskt bröllop, en underbar fest, Arash var toastmaster också och gjorde det jättebra under middagen, säger en av gästerna.

Formellt vigdes Jonas Altberg och Tina Makhia Khayatsadeh redan i juli förra året, då den civilrättsliga vigseln genomfördes och alla papper undertecknades.

Men bröllopsceremonin med familj och vänner närvarande hölls först under torsdagskvällen.

Träffades i Dubai

Jonas ”Basshunter” Altberg blev känd för svenska folket med sin hit ”Boten Anna” 2006 och fick en världshit med den engelska versionen av samma låt två år senare. Under samma period var han brittiska tidningars favorit bland skandalstjärnorna tack vare nakenbilder, läckta sexvideor och deltagande i kändisversionen av ”Big brother”.

Sedan fem år tillbaka bor Altberg i Dubai och det var också i sin nya hemstad som han lärde känna Tina Makhia Khayatsadeh som ursprungligen är från Iran. De har varit ett par i tre år och nu är de äntligen gifta på riktigt.

Efter bröllopsceremonin och middagen fortsatte firandet ända in fredagsmorgonen. Nu väntar bröllopsresa till Maldiverna för brudparet.