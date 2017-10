Leif ”Loket” Olsson krockade – med garageport

1 av 3 | Foto: HENRIK BRUNNSGÅRD Leif ”Loket” Olsson.

Han hoppade in som programledare i ”Bingolotto” under söndagen.

Men på väg hem lyckades Leif ”Loket” Olsson, 75, köra in i sin garageport.

– Det var ren otur, säger han.

Leif ”Loket” Olsson , 75, vikarierade för Ingvar Oldsberg , 72, i ”Bingolotto ” under söndagen. På väg hem efter programmet lyckades han köra in i sin garageport i centrala Göteborg. Han valde att följa efter en person som kom gående in i garaget, men då åkte porten igen och träffade hans bil.

– Porten stängdes precis när jag skulle köra ner så den smällde i bilen, säger han.

Trots olyckan lyckades han parkera bilen som nu måste lagas. Den är repig och bucklig. Loket planerar att få bilen lagad under måndagen.

– Jag får åka till verkstaden och fixa den. Den är skrapad. Men det var ingen fara. Det var ren otur att jag hängde med honom där. Jag skulle aldrig ha gjort det.

”En jättestor smäll”

Enligt en person som bor vid garaget ekade det i området när Loket körde in i porten.

– Jag hörde en jättestor smäll. Jag gick ut och kollade för jag undrade vad det var som small. Garageporten är helt rammad och står öppen. Det ligger bitar runt om, säger han.

Trots incidenten med garageporten är Loket nöjd med sin bingokväll.

– Det var väldigt trevligt. 800 000 kronor vann den som vann det största spelet, säger han.

