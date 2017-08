Här är första bilden från inspelningen av ”Mamma mia 2”

Återförenade.

Nu visar Pierce Brosnan upp en bild från inspelningen till nya ”Mamma mia”-filmen, där han poserar med Benny Andersson.

”Jag trodde aldrig att det här skulle hända igen”, skriver Pierce Brosnan på Instagram.

Inspelningen till uppföljaren av ”Mamma mia”-filmen är i full gång. Skådespelaren Pierce Brosnan stoltserar på Instagram med en bild på sig själv och Abba -legendaren Benny Andersson .

”Jag trodde aldrig att det här skulle hända igen, här var jag i går kväll med den briljanta Benny Andersson. Vi spelar in på Air Studios för nästa Mamma Mia-film, magiskt”, skriver Hollywoodstjärnan till bilden.

”Två legender”

Och deras återförening får lika mycket uppskattning från fansen.

”Två legender”, skriver en.

”Vi kan inte vänta! Jippi!”, hojtar en annan.

”Så glad att det blir en till film. Tittar ofta på Mamma mia då det är en ”feel good”-film”, menar en tredje.

Amanda Seyfried och Meryl Streep gör comeback

”Mamma mia: Here we go again” är fortsättningen på 2008 års bioframgång, baserad på Abbas musik. Flera skådespelare från den första musikalfilmen – som Amanda Seyfried , Pierce Brosnan och Meryl Streep – gör comeback och filmen har premiär nästa sommar.

LÄS OCKSÅ Fler stjärnor till nya ”Mamma Mia”