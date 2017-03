Skiva och turné för Henrik Berggren

Ger sig ut på vägarna – och släpper soloplatta





Broder Daniels frontfigur Henrik Berggren släpper skiva i vår. "Wolf's heart" kommer den 5 maj och följs av sex Sverigespelningar under sommaren.

Att Henrik Berggren skulle vara på gång med sitt första soloalbum har varit ett rykte under flera år, och när han i förra veckan släppte ett smakprov i form av singeln "To my brother, Johnny" kokade fansen av glädje och nostalgi.

Henrik Berggren och Broder Daniel tog farväl av publiken 2008 under en känsloladdad spelning på Way Out West i bandets hemstad Göteborg. Deras sista album "Cruel town" släpptes 2003.