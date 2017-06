Cyndi Lauper gör ny musikal





Cyndi Lauper kommer att skriva låtarna till musikalversionen av filmkomedin ”Working girl” från 1988, skriver Variety .

Lauper slog igenom som artist på bred front i början av 1980-talet, bland annat med låtarna ”Girls just wanna have fun” och ”Time after time”.

Filmen ”Working girl” handlar om en kvinna som försöker ta sig fram i en mansdominerad affärsvärld. Huvudrollerna spelas av Melanie Griffith , Harrison Ford och Sigourney Weaver .

Målet är att den kommande musikalen så småningom ska spelas på Broadway i New York.

Laupers senaste musikal ”Kinky Boots” prisades bland annat med två Tony Awards.

