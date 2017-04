Leif GW Persson: ”American dollars bara rullade in”

Leif GW Persson om pengarna, kanalbytet och politikkarriären











Nyligen var det säsongsavslutning för SVT:s succéprogram ”Veckans brott”. Nu startar ett nytt kriminalmagasin med Leif GW Persson - i konkurrentkanalen TV4.

Nöjesbladet träffade polisprofessorn för ett samtal om allt från SVT:s reaktioner kring det, till varför GW inte ställer upp i ”På spåret” och vad han, egentligen, tycker om USA-serien ”Backstrom”.

– Poff, American dollars bara rullade in. Men serien var ju bara skit, det sämsta jag har sett, säger han.

Några saker som GW under den här intervjun sa om Rakhmat Akilov , häktad för terrordådet i Stockholm, blev en separat artikel häromdagen. Den överlägset mest lästa på aftonbladet.se den dagen.

När Leif GW Persson talar, så lyssnar folket.

Han är, minst, lika populär som förre Volvo-chefen Pehr G Gyllenhammar , också aktuell via SVT:s dokumentärserie om honom, var under många år.

Gyllenhammar jobbade för folkpartiet ett tag. Har inget politiskt parti försökt värva dig?

– Nej, inget. Jag är sosse, det vet de. Det har aldrig intresserat mig. Jag känner Pehr, jag tror inte han var så intresserad heller. Det är någon gammal göteborgstradition det där, att fina göteborgare ska inte vara moderater, utan folkpartister.

Men du märker att folk lyssnar till vad du säger?

– Jo, det funkar…

Så om du startade ett parti som förespråkade ett slags sunt bondförnuft enligt GW, skulle du väl få en jäkla massa röster?

– Det finns bekanta som har sagt liknande saker… nä, har jag sagt. Jag är inte det minsta lockad, det faller på det.

Hur pass bra trivs du i kändisrollen?

– Alldeles utmärkt. Jag har ju upptäckt att jag även är populär bland unga, det är för att de gillar oneliners . De tycker nog det är kul att man kan se så trött ut och ändå säga kul saker.

Vad tycker du om alla som parodierar dig?

Svaret på frågan är ett slags harklande som jag tror betyder att han inte har sett så många. Eller bryr sig. Sedan säger han:

– Men folk ringer till Camilla Kvartoft och härmar mig. Vad tror du om det här? kan de fråga. Och hon går ofta på det (skratt).

Han talar väldigt varmt om sin programledarkollega från SVT:s succéprogram ”Veckans brott”.

– Framgången är minst lika mycket hennes förtjänst. Hon är motorn i programmet. Vi är en bra kombination. Det är med henne man vinner matcher, jag är mer där och förtjusar publiken.

– SVT trodde att det var bra om det fungerade en säsong. Nu är vi inne på 17:e säsongen, håller vi i kan det bli som ”Korsnärsgården”.

(Det var ett naturprogram som sändes i SVT i över tjugo år, 1961-1984).

”Det var ett jävla jämmer”

Så alla tittare kan vara lugna: Leif GW Persson lämnar inte ”Veckans brott”, bara för att han gör ett nytt kriminalmagasin i TV 4, ”GW:s mord”, med start tisdag 18 april.

TV4 har inte fått snurr på sina kriminalmagasin. Tänkte de att vi måste ha GW för att det ska fungera på bästa sändningstid?

– Det är helt korrekt. De ställde frågan. De ville göra något.

Vad sa de på SVT?

– Det var ett jävla jämmer. Jag sa bara: Take it or leave it.

Varför tände du?

– Jag är sysselsatt tio veckor från mitten av oktober fram till jul, sedan från nyår till mars, med ”Veckans brott”. Återstår åtta arbetsfria månader. Då måste jag hitta på något att göra, annars blir jag knäpp. Det här gjordes på sommaren förra året. Jag fick ganska fritt val och jag berättar gärna om gamla fall som jag inte har kunnat släppa. Då blev det sex sådana.

– De här ärendena kan jag ju, sedan läser jag på och då kommer jag alltid på en jävla massa som inte har stått i media plus att jag har haft egna funderingar som jag nu fått möjlighet att torgföra.

Premiärprogrammet handlar om det så kallade Linda Chen -fallet. Den som åtalades för mordet, frikändes.

– Det är sådant som har kliat i huvudet på mig. Nu gick det sex veckor till första förhöret, han borde ha hörts dagen därpå så fort polisen hade fått in anmälan.

Blir det inte ett etiskt problem när du, med din tyngd i ämnet, mer eller mindre pekar ut en frikänd person som skyldig?

– Han frikändes för att det inte fanns några vittnen och ingen teknisk bevisning. Jag säger att jag kan inte utesluta att det inte är mord, man kan också anta att hon har trillat ur bilen och knackat i skallen. Fast det finns inga skador som tyder på det…

Leif GW Persson är nöjd med premiärprogrammet. Lika nöjd var han inte med den amerikanska tv-serien ”Backstrom”. Rainn Wilson spelade en polis baserad på GW:s romanfigur Evert Bäckström. Det blev en säsong, 13 avsnitt, som visades våren 2015. Sedan lades den ned på grund av dåliga tittarsiffror.

”Serien var ju bara skit”

Du har mest pratat om hur mycket pengar du skulle tjäna på tv-serien. Varför är du så besatt av pengar, du har väl så du klarar dig?

– Det säger mina barn också. Men de är fina människor. Borgarbarn. Uppvuxna i Djursholm med en pappa som är känd, välutbildad och rik. Då pratar man inte om pengar.

– Jag är inte sådan. Jag hade inga pengar som liten. Min barn- och ungdomsvåta dröm var hur rik jag skulle bli och det har jag haft svårt att släppa.

Så därför gick du igång när amerikanskt tv kom in i bilden?

– Ja, serien var ju bara skit. Det sämsta jag har sett. Det sa jag till min fru redan efter pilotavsnittet. Tacka nej , sa hon. Du är knäpp, jag får ju ersättning , sa jag. Och poff, American dollars rullade in som efter en tågtidtabell, dessutom steg kursen hela tiden, det blev en hel del slantar under tretton veckor. Hundra gånger mer än om jag hade sålt motsvarande till svensk tv.

– Men serien var för erbarmlig. Så jävla dålig. Det hade inget med mig eller Bäckström att göra, polisen var bara en lortig alkoholist. Det var bara skönt när den lades ned.

Ett annat tv-program som Leif GW Persson har pratat om är ”På spåret”.

Skulle slakta i ”På spåret”

Då med den något oväntade och kaxiga infallsvinkeln att han helt enkelt är för bra för att vara med och tävla.

– Jag fixar förvånansvärt många av resmålen, jag är hygglig på att lura ut klurigheterna. Jag fixar litteratur, historia och klassisk musik. Om jag skulle tävla skulle jag ta med min äldsta son, han är ruggigt bildad, inte minst kring musik, han vet allt om vem som spelade bas i Mötley Crüe och sådant. Det skulle bli rena motorsågsmassakern om vi ställde upp.

Men borde det inte vara upp till bevis, då?

– De brukar alltid fråga. Jag behöver inget bevisa. Det räcker att mina anhöriga vet om det. Vi sitter ibland och tävlar och jag brukar rycka i handbromsen i tv-soffan och slå dem som är med i tv-rutan. Vi tittar inte varje fredag, men då och då.

– De har velat ha med mig i ”Fångarna på fortet”, ”Robinson” och ”Let's dance” också. I ”Let's dance” vill de väl ha med en glad jävel som är kvar till folks förbannelse. Umbärandena i ”Robinson” skulle jag dö av. Varför frågar de? Vill de ta livet av mig?