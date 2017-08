Så firar Wahlgren sina 40 år – ett år för sent



1 av 2 | Foto: Karin Törnblom Linus Wahlgren.

Grattis, Linus Wahlgren, på 40-årsdagen – nästan ett år i efterskott.

På söndagen firade skådespelaren sin stora dag med familj och vänner i Stockholms skärgård.

Linus Wahlgren har fyllt 40 – förra året. Men han firar det först nu, med en storslagen bryggfest i Stockholms skärgård.

På Instagram dokumenterar han festligheterna – och i folkvimlet syns såväl systern Pernilla Wahlgren , systersonen Benjamin Ingrosso , pappa Hans Wahlgren som artisten Charlotte Perrelli , skådespelaren och podcast-programledaren Alexander Stocks och skådespelaren Richard Ulfsäter .

”Ja, må han leva”, sjunger Pernilla Wahlgren i ett klipp på sin Instagram och får hjälp av pappa Hans.

Hon framförde även en låt under firandet, där hon sjöng om sin lillebror och ackompanjerade sig själv på gitarr.

Även storebror Niclas Wahlgren visar upp scener ur födelsedagsfirandet på Instagram – från de tidiga förberedelserna till att festen dragit igång.

– Det kom ju lite vänner i alla fall, säger han i ett klipp till Linus Wahlgren, som skämtsamt svarar:

– Ja, men jag känner dem inte.

Linus Wahlgren fyller 41 den 10 september.

Han har medverkat i ett 20-tal film-och tv-roller under åren, bland annat ”Rederiet”, ”Hundtricket – the movie”, ”Göta kanal 2 – Kanalkamöen”, ”Solsidan”, sex Maria Lang-deckare, ”Blå ögon” och ”30 grader i februari”. Han har även spelat i musikaler och farser, nu senast i ”The Book of mormon” som han även är aktuell med i höst.

LÄS OCKSÅ Dr Alban fyller 60 – firar med Stenmark och Brolin i Dubai