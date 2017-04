Stjärnregissören är död















Den Oscarsvinnande regissören Jonathan Demme har gått ur tiden, skriver IndieWire i dag.

Han blev 73 år gammal.

Jonathan Demme , amerikansk filmregissör, manusförfattare och filmproducent, har gått bort.

Han har regisserat flera storverk som ”Philadelphia” och ”Gift med maffian”, men är kanske mest känd för ”När lammen tystnar” – som han belönades med en Oscar för bästa regi 1992.

Cancern kom tillbaka

En källa som står nära familjen uppger för IndieWire att dödsorsaken beror på matstrupscancer samt komplikationer från hjärtsjukdomar.

Demme behandlades för sin cancer 2010, men fick återfall 2015. Hans tillstånd ska ha försämrats under de senaste veckorna, skriver IndieWire.

Framgångsrik filmregissör

Jonathan Demme debuterade med bikerfilmen ”Angels Hard as They Come” 1971. Karriären tog dock fart under 1980-talet, med dramafilmer som ”Melvin and Howard”, “Tjejen som jobbade skift” och “I vildaste laget”.

Parallellt med karriären som filmregissör, skapade Demme även musikdokumentärer. Han står bland annat bakom filmen ”Stop making sense” från 1984, som handlar om det amerikanska rockbandet Talking Heads, tre dokumentärer om Neil Young samt konsertfilmer med New Order och Justin Timberlake.

Demme regisserade 2004 Denzel Washington i ”The manchurian candidate”, som är en ny version av ”Hjärntvättad” från 1962 med Frank Sinatra . På senare tid regisserade Demme komedin ”Ricki and the Flash” med Meryl Streep från 2015.

Demme blev 73 år gammal. Han lämnar efter sig fru, Joanne Howard , och tre barn.