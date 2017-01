”Jag ser en skådis – inte min dotter”

Colin och Helena om att filma nya tv-serien ”Saknad” med dottern











Unga flickor försvinner och mördas i det svenska bibelbältet. I kväll har Colin Nutleys tv-serie ”Saknad”, med Helena Bergström som polis, premiär på C More. Ett Knutby i Änglagårds-miljö?

– Det är kanske självklart att dra parallellerna för att vi har filmat på samma platser. Men det här kan utspelas i vilken svensk småstad som helst, säger Colin Nutley

Räkna inte med myset från Änglagårds-filmerna.

I den fiktiva ort där Helena Bergströms Stockholmspolis Maja Silver hamnar - hon är egentligen där för att hälsa på sin dotter (Molly Nutley ), men dras in i en mordutredning - är det mörkt, grått och dystert.

– Svenska landsbygden ser ut så på vintern. Det är kanske därför så många åker till Thailand, säger Colin Nutley , 72.

Inte som Beck

En religiös frikyrko­församling med en smått galen pastor (Johan Widerberg ) spelar en viktig roll i historien.

– På grund av det som hände i Knutby kan man ju inte säga att Så här är det int e. Det handlar inte bara om religionen, utan om ledarskap som går överstyr i en sekt, säger Helena Bergström, 52.

Hon blev först tillfrågad om att göra tv-serien.

– Jag lockades av att Maja Silver var människa mer än polis i första hand. Hon återvänder till den här staden för att försöka återupprätta förhållandet med sin dotter.

Parallellt hade Colin Nutley i flera år pratat med TV4 (där serien ska visas hösten 2017) om att göra något för kanalen.

– De ville ha crime, men annorlunda än Beck, säger han.

Därför blev det till sist han som regisserade den första originalserien i C Mores satsning på svenskt drama. Med hustrun i huvud­rollen. Och dottern.

– När jag ser Molly framför kameran ser jag faktiskt inte längre främst min dotter, utan en skådespelerska. Så varför skulle jag inte använda henne, bara för att hon är min dotter? säger Colin.

De erkänner att de var nervösa när de gav henne en stor roll i tredje Änglagårds-filmen. Men det blev lyckat. Och sedan har det rullat på.

– Hon har fått jobba under flera år med att ”tvätta bort” oss två, tvätta bort ”Let’s dance”-stämpeln, hon har gjort ganska många resor från det vi såg i Änglagårds-filmen. Nu är hon en skådespelerska på ett annat sätt, säger Helena, helt uppenbart en stolt mor.

För övrigt är ännu en medlem i familjen på väg in i branschen. Dagen efter studenten i våras började 19-årige sonen Tim ”bumming around on reality-tv”, som Colin säger. Bland annat på Filip & Fredriks ”Breaking news”.

Hösten 2017 börjar han på en filmskola i London.

– När han berättade att han hade kommit in visste vi inte ens att han hade sökt dit, säger Helena.

Nya filmer på gång

Under 2017 planerar både Colin och Helena att regissera varsin långfilm, vad det blir är än så länge hemligt.

Så det blir inte ”Änglagård 4”?

– Nej, det skulle väl bara bli en lång rad människor i kistor på väg att begravas, säger Colin och skrattar.