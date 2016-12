Reality-profilerna kära

”Jersey shore” + ”Keeping up with the Kardashians”= sant?

Två av dess deltagare har i alla fall funnit varandra.





”Jersey shore”-deltagaren Ronnie Ortiz-Magro, 31, har hittat kärleken igen efter uppbrottet från seriekollegan Sammi Giancola tidigare i höstas.

Men han håller sig kvar i reality-världen. Nya flickvännen är Khloé Kardashians bästis Malika Haqq , 33. Tidigare har sajten TMZ rapporterat att de ”dejtat i månader”.

Nu har de visat sin kärlek öppet vid ett flertal tillfällen, bland annat besökte de en match på L.A Coliseum och la upp en gullig selfie på sig själva.

Träffades i kärlekssåpa

Tv-stjärnorna träffades när de spelade in dokusåpan ”Famously single”, en reality om kända singlar som flyttar in i ett hus för att få hjälp med kärleksproblem.

Malika Haqq är en modell och skådespelerska som synts ofta i ”Keeping it up with the Kardashians”.

Den senaste tiden har Ronnie ägnat sig åt wrestling.