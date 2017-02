Oscar Zia: ”Tvivla aldrig på att vara er själva”

FAKTA

Årets homo/bi: Oscar Zia

Årets trans: Cameron Jai

Årets hetero: Peter Pettersson

Årets keep up the good work: GazeNet

Årets drag: After Dark

Årets klubb: Gretas

Årets restaurang/bar: Bee Bar

Årets duo: Petra Mede och Måns Zelmerlöw

Årets utländska tv-program: ”Skam”

Årets svenska tv-program: Eurovision songcontest 2016

Årets svenska låt: ”Bara få va mig själv” – Laleh

Årets utländska låt: ”Can’t stop the feeling” – Justin Timberlake

Årets scen: ”This is it” – After Dark

Årets bok: ”This is my life” – Christer Lindarw

Årets film: ”The danish girl”

Årets moment: ”Sverige – Brasilien”-matchen i OS

Årets HBTQ-youtuber: Thomas Sekelius