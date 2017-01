Kakan Hermanssons kritik mot klädkedjan





Klädkedjan Monki har lanserat en kampanj för bad- och underkläder som ska passa alla.

Nu riktar Kakan Hermansson kritik mot kampanjen i sin blogg .

”Det här är inte en inkluderande kampanj”, skriver hon.

Profilen Kakan Hermansson är upprörd. Nu riktar hon skarp kritik mot klädkedjan Monki efter att varumärkets nya kampanj för bad- och underkläder lanserats. Kampanjen har som syfte att, med hjälp av oretuscherade bilder och med modeller i olika storlekar, inkludera alla.

Anledningen till Kakans kritik är inte att hon tycker idén i sig är fel, utan snarare att plaggen endast sträcker sig upp till storleken large. På sin blogg skriver hon bland annat:

”Det slår slint i min skalle. Vi ska välkomnas in i en kampanj som ska inkludera, krossa normer och känslan vi ska gungas in i är att vi alla har en kropp som kan vara normen. Men bara dom med storlekar upp till Large. Det är inte speciellt inkluderande. Jag har inte haft på mig bad eller underkläder i storlek Large sen I don’t know, 7an typ”.

Hyllar kampanjbilderna

Hon hyllar dock att tjejerna på reklambilderna är både coola och oretuscherade, och menar att det är sådana bilder som hon själv önskar att hon hade fått se när hon var yngre.

”Tanken på att dessa bilder ska visas land och rike runt gör mig så lycklig. Tänk om jag som 12-åring hade blivit exponerad för detta, det hade betytt så mycket för min självkänsla, och tusentals andra unga personer”, skriver hon i bloggen.