Rikard Wolffs hälsning till fansen: ”Jag längtar efter er”

Rikard Wolff tvingades ställa in sin turnépremiär av ”Den sista föreställningen” på grund av sjukdom.

Nu berättar han om beslutet på Facebook.

”På söndagkväll fick jag ett återfall i en åkomma som kommit och gått de senaste veckorna”, skriver han i ett känslofyllt inlägg .

Rikard Wolffs turnépremiär av ”Den sista föreställningen” skulle äga rum i Umeå på måndagskvällen, följt av ytterligare en föreställning på tisdagen.

Men premiären ställdes in på grund av sjukdom. Det var den tredje föreställningen på kort tid som inte blev av. Den 27 augusti meddelade Rikard Wolff att ”Sommardrömmar” i Vitabergsparken ställdes in. För TT berättade då Pelle Berglund, Wolffs turnébokare, att anledningen var att artisten lagts in på sjukhus.

Nu berättar artisten om beslutet på Facebook – och skickar samtidigt en hälsning till fansen.

”Jag har så sett fram emot att få möta Er och ge er denna vackra föreställning. På söndagkväll fick jag ett återfall i en åkomma som kommit och gått de senaste veckorna. Jag tillbringade gårdagskvällen, inte med ER, glittrande gator och ljuvlig musik, utan stirrandes från min sjukbädd. JAG LÄNGTAR EFTER ER, JAG SAKNAR ER, snart är jag på benen igen och då ska vi fortsätta DRÖMMA EN OMÖJLIG DRÖM, den dröm som Jacques Brel aldrig slutade tro på”, skriver han bland annat i inlägget.