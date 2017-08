”Ex on the beach”-profilen golvar ”Idol”-juryn

Jack Stengel-Dahl vill tvätta bort ”Ex on the beach”-stämpeln som en galen festprisse och visa upp en annan sida av sig själv.

Och han är på god väg. På måndagen fick tittarna se hur han imponerade djupt på ”Idol”-juryn med sin röst och utstrålning.

– Nikkis reaktion var nog mest underbar, för jag fick ett bra smile tillbaka från henne och då kände jag bara ”fan vad skönt”, säger Jack Stengel-Dahl.

Foto: TV4 Jack Stengel-Dahl fick en guldbiljett i säsongspremiären av ”Idol” 2017.

Jack Stengel-Dahl , 21, söker lyckan i ”Idol” – och golvade juryn totalt i sin audition.

– Shit, vad du ser ut som en stjärna, sa Anders Bagge i programmet när Jack Stengel-Dahl uppenbarade sig framför jurybordet.

– Nu ramlar ju alla tjejerna med popcornpåsarna hemma i tv-sofforna, konstaterade han.

Och Nikki Amini log stort.

– Du gillar uppmärksamhet, va?, frågade hon.

– Ja, det är väl inget man hugger efter sådär.., började Jack Stengel-Dahl, men avbröts av Nikki Amini.

– ... det kommer automatisk. Utan att behöva jobba för det, fyllde hon i.

”Fan vad skönt”

Han framförde Marios ”Let me love you”. Fyra imponerade jurymedlemmar applåderade honom efteråt. Och en överförtjust Nikki Amini fläktade sig med en bunt papper. Guldbiljetten var ett faktum.

– Nikkis reaktion var nog mest underbar. Jag fick ett bra smile tillbaka från henne och då kände jag ”fan vad skönt”, berättar Jack Stengel-Dahl för Nöjesbladet.

Den som tyckte att det vilar något bekant över den skönsjungande Södertäljebon har säkert sett honom under våren i reality-såpan ”Ex on the beach”. Men nu vill han gå från ”Ex on the beach”-profil till ”Idol”-Jack – och visa upp en nyanserad sida av sig själv.

– Man kommer få se en ny Jack. Man har bara fått se massa fest, pranks och galenheter. Nu vill jag visa vem jag är utanför det, det är mer än bara yta som alla tror. Det finns ett hjärta bakom allt som vill nåt ut med musiken, säger han.

Vad tror du om dina vinstchanser i ”Idol”?

– Om jag själv får som jag vill så blir det finalplats. Men vi får se. Det är många grymma med, både röstmässigt och i karaktärer. Det är så mycket personlighet de har satt i det här rummet. Det ska bli kul att få visa svenska folket hur stor konkurrens det verkligen är i år.

Vem vill du vara som artist?

– Chris Brown är väl en av de största förebilderna för mig. Jag är lite mer åt r’n’b-hållet. Jag gillar artister som inte bara sjunger utan har scenspråk när det kommer till dans och hela grejen. Så jag hoppas att man får hamna i samma skara till slut.

Ny ”idol”-jury

”Idol” hade premiär måndagen den 21 augusti i TV4.

Årets jury består av PR-proffset Nikki Amini , veteranen och röstcoachen Kishti Tomita , nykomlingen och musikproducenten Alexander Kronlund och folkfavoriten, kompositören och musikproducenten Anders Bagge .

LÄS OCKSÅ Kishti hoppas på fler ”Hallelujah-moments”

LÄS OCKSÅ ”Idol”-vinnaren skadad – på grund av tajta byxor