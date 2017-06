Schulmans och Henrikssons film rann ut i sanden

Ringde upp och brann för projektet: ”Det finns så mycket sorg”





Krister Henriksson föll pladask och ville göra film med Alex Schulman.

Båda brann för det – men sedan bara dog allt.

– Det rann ut i sanden, säger Alex Schulman till TV4:s ”Hur blev det såhär?”.

Krister Henriksson avskydde Alex Schulman efter hånfulla blogg- och kröniketexter riktade mot olika personer – men överrumplades och föll pladask och i tårar när han läste hans skildring av livet med sin pappa Allan Schulman i ”Skynda att älska” från 2009.

– Han är genomskinlig när han skriver. Ett modigt porträtt av hans mamma. Jag har själv haft missbrukare i min familj och känner igen mycket, sa han till Aftonbladet.

I Pär Lernströms TV4 play-program ”Hur blev det såhär?” berättar Alex Schulman att skådespelaren tände till och ville göra film av boken.

– Det finns så otroligt mycket sorg bakom detta. Han ringde ju mig och sa ”jag vill nu, jag har bestämt mig. Jag ska spela Allan och regissera och du ska skriva manus. Det här ska bli mitt livs största projekt”.

”Träffade honom några gånger på stan”

Efter propån gick Alex Schulman som på moln.

– Jag hann träffa honom några gånger på stan, han hade linnekostym och var så stilig. Han hade alltid med sig min pocket och sa: ”jag läser varje dag”. Jag var så uppåt över det här, men sen rann det ut i sanden som det ofta gör i den här branschen.

Men innan dess hann Alex Schulman få starka känslor och till och med drömma om projektet ofta om nätterna.

Krister Henriksson bekräftar att projektet var på tal men att projektet kallnat.

– Det rann ut i sanden som 95 procent av alla filmprojekt gör, säger han till Nöjesbladet.

”Det ligger på någon producent”

Han spelar just nu in Christine Meltzers och Peter Magnussons Kanal 5-serie ”Sommaren med släkten” men stänger inga dörrar för att spela Alex Schulmans far på film i framtiden.

– Ja det kan det, jag blir inte för gammal för den rollen, jag skulle tycka att det var jättekul om det blev av för jag tycker verkligen att det är en strålande bok. Det ligger på om någon producent tar tag i det här, både Alex och jag är upptagna med andra saker, säger han.

Nöjesbladet har sökt Alex Schulman utan framgång.

LÄS OCKSÅ Claes Eriksson förlåter inte Alex Schulman