Här visar Rooney Mara och Joaquin Phoenix upp kärleken







Cannes det vara kärlek i luften?

Rooney Mara, 30, och Joaquin Phoenix, 42, höll hand på röda mattan i Frankrike i helgen.

Sedan lämnade stjärnorna filmfestivalen tillsammans.

Rooney Mara och Joaquin Phoenix visade upp sin kärlek för första gången på den anrika filmfestivalen i Cannes i söndags, skriver People . Filmstjärnorna – som aldrig kommenterat sin relation – gick hand i hand på röda mattan, höll om varandra och lämnade tillställningen i samma bil.

– De pratade med varandra konstant. Småprat dem emellan. Sedan gick de för att hämta sin bil och han höll hennes hand som om det var omedvetet. Som om de passade ihop. De verkade vara ett helt naturligt och självklart par, säger en källa till tidningen.

Kramade varandra

På festivalen tog Joaquin Phoenix emot pris för sin insats i thrillern ”You were never really here” och fick en kram av Rooney Mara när utmärkelsen tillkännagavs.

Phoenix och Mara spelar mot varandra i det kommande dramat ”Maria Magdalena” och har sett tillsammans flera gånger sedan inspelningarna avlutades i oktober. I januari i år besökte de ett spa ihop.