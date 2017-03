Meteorologen Pererik sjukskriven för depression – tillbaka i rutan







I går gjorde den omtyckte meteorologen Pererik Åberg sin premiärsändning i SVT efter depressionen.

Nu vill han vara öppen med sjukdomen.

– Jag inser att det är så många som ligger illa till. Det är många som kämpar, säger han till Nöjesbladet.

Välkommen tillbaka Pererik Åberg !

Meteorologen annonserade sin återkomst på Instagram och Twitter under torsdagen.

– Sjukt peppad över att sända idag! Att vara tillbaka efter en tung tid och en lång sjukskrivning känns fantastiskt. Peppande kollegor och ett roligt jobb. Kan inte ha det bättre!, skrev Pererik Åberg, 49, på Instagram.

Den omtyckte meteorologen gjorde i går sin premiärsändning i SVT Nyheters vädersändning efter sin jobbiga tid. Det var i september som Pererik Åberg blev sjukskriven för en depression.

– Ingenting blir roligt. Jag älskar ju berättelser, men jag orkade inte lyssna på dem. Jag blev irriterad på småsaker, hade kort stubin. Och jag blev korkad! Jag fattade inte vad jag läste. Det var helt blankt, säger han till Nöjesbladet.

Efter sommarens semester mådde han fortfarande dåligt, såpass att han en dag blev tvungen att säga till SVT att han behövde sjukskrivas. Då hade han varit deprimerad sedan i julas förra året, och under påsken hade han en riktig dipp. Familjen började bli orolig för honom.

– Varför jag kände att jag behövde vara sjukskriven är för att man behöver rätt mycket tålamod med barn, och jag kände att jag var en ganska usel farsa liksom. Ingenting var bra, säger han.

Pererik har en tidigare historia av psykisk ohälsa, och han gick in i väggen år 2000 på grund av arbetsrelaterade orsaker. Under den senaste depressionen har han gått till psykolog en gång i veckan. Utöver psykologbesöken har han försökt göra så lite som möjligt under sin sjukskrivningstid.

– Jag mår mycket mycket bättre nu, men det är alltid lite slängar av det som jag har haft tror jag. Jag är inte lika stresstålig som jag var förut. Men jag mår bra faktiskt, tar det lite lugnare, säger han.

”Behöver vara i nuet”

Det var livspusslet och känslan av att aldrig vara riktigt nöjd som gjorde att han denna gången hamnade i en depression.

– Jag skriver listor som aldrig tar slut, och sen blir jag jättebesviken om jag inte har betat av mer än 4 av mina 25 punkter. Jag behöver vara i nuet, och sen vara nöjd, säger han.

Han började jobba 25% i januari, och nu är han tillbaka i arbete på 75%. Han ser ljust på framtiden och vill umgås mycket med familjen och vänner, men framförallt ta det lugnare.

Känns det viktigt för dig att vara öppen med att du har haft en depression?

– Jag inser att det är så många som ligger illa till. Man ska vara duktiga på alla plan, prestera på jobbet och hemma. Det är många som kämpar.

– Det finns inget för mig att dölja. Förut har det varit lite fult egentligen. Du kan bryta benet och det är bra, men har du problem med huvudet så är det dåligt. Jag kan vara öppen med det och det är lika bra att vara ärlig, säger Pererik.

Pererik Åberg har arbetat som meteorolog på SVT sedan 1997. Han var 2007 programledare för Vädrets makter, en programserie som handlade om hur klimatförändringarna påverkar Sverige, och har även varit reporter för Smålandsnytt, Rapport och ABC.

